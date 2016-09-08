三軍聯合實彈射擊 下週登場

2016-09-08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在漢光卅二號演習實兵演練後，國軍計畫下週在屏東九鵬基地實施三軍聯合實彈射擊鑑測，包括先前意外誤射的雄風三型飛彈等武器，都將在鑑測時輪番射擊。另據悉，國防部將邀請總統蔡英文月底赴九鵬基地視導，了解國軍精準武器訓練狀況與成果。

「三軍聯合實彈射擊鑑測」每年舉辦數次，目的在驗收國軍飛彈部隊射擊成效，目前相關單位都已進駐九鵬基地準備。此次將動用的飛彈種類，包括雄風二型、雄風三型、天弓二型、天弓三型、天劍一型、天劍二型、標準二型、響尾蛇、小牛、雲母等。

十月軍種對抗操演

除此之外，國防部也將在今年十月、十一月左右，實施「漢光卅二號」演習的「軍種對抗操演」，此次演練不同以往，將陸軍實兵對抗的「長泰」操演、空軍對抗「天龍」操演、海軍艦艇對抗「海強」操演整併，讓軍種對抗操演難度、強度增加。