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海基會副董、秘書長 張天欽兼任

2016-09-08

〔記者林良昇／台北報導〕前外交部長田弘茂確定將出任海基會董事長，海基會人事將有新進展。陸委會昨指出，海基會預定召開臨時董監事會議，由陸委會副主委張天欽擔任海基會副董事長並兼任秘書長，但另一名副董事長缺額則尚未決定，暫時不會處理。

陸委會表示，海基會預定於九月十二日召開臨時董監事會議，主要議程包括董事長補選、副董事長補選及二席民間董事補選。張天欽除依既定規劃程序補選為副董事長外，也將兼任秘書長，陸委會已將董事長人事案陳報行政院。

海基會設三名副董事長，目前僅有來自企業界的金仁寶集團董事長許勝雄。

據了解，董監事會確定將補選出二名民間董事，分別是親民黨推薦的深圳台商協會會長陳合泰，另一名考量法律專業，將由律師楊文慶擔任；此外，時代力量也有一名政黨代表擔任海基會董事，但時代力量尚未提出名單，暫時不會處理。

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  • 張天欽。（資料照）

    張天欽。（資料照）

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