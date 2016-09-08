涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國
〔記者呂伊萱／台北報導〕繼肯亞強制遣送台人至中國後，在亞美尼亞疑涉電信詐騙案的七十八名台灣人，昨也遭亞美尼亞警方強行遣中。八月底時外交部獲悉有卅四名台人涉案，但亞美尼亞政府拒絕提供消息，導致我方無法追蹤案情，直到陸委會昨接獲中國通報，才得知高達七十八人。我外交部對亞美尼亞政府表達嚴正抗議，陸委會則向陸方表達深切遺憾與抗議。
亞美尼亞警方八月中旬以偵查詐騙案件為由，分別搜索兩處民宅及一處旅館，發現台人持有行動電話、電腦等通訊器材及護照。警方質疑他們涉及電信詐騙，遂查扣器材及護照，並監視其行動。由於我國在亞美尼亞無駐館，由我駐俄羅斯代表處兼轄，外館於八月廿六日時獲悉卅四人被境管，但當時仍能自由行動。
追案情 我駐俄代表被拒入境
我駐俄代表處隨即與亞美尼亞及律師接洽，欲了解案情，駐俄代表王建業也率員前往亞美尼亞。未料亞美尼亞拒絕發給我駐俄處人員簽證，我方連亞美尼亞的大門都進不了。
不僅如此，亞美尼亞在偵調期間拒絕提供案情，並向台嫌委任律師隱瞞被羈押國人行蹤，導致我方無法追蹤。直到陸委會昨接獲中國通報，才得知亞美尼亞政府已將七十八位台嫌遣送至中國，昨天下午抵達廣州第一及第三看守所。涉外人士說，或許還有人在亞美尼亞，我方都無法完全肯定。
外交部抗議 陸委會爭取遣台
外交部表示，亞美尼亞政府未告知我方，且違背當事人意願，將我國人強行遣送至中國，外交部對此表達嚴正抗議，並要求亞美尼亞政府提出合理說明。且亞美尼亞政府偵調過程缺乏正當法律程序，嚴重侵犯人權，外交部對上述做法深表遺憾，將透過管道向國際人權組織反映。
陸委會也表示，我方多次向陸方表達，勿將我方民眾遣送至中國大陸，陸方再次漠視我方呼籲，也影響雙方合作打擊跨境電信詐騙犯罪的互信基礎，更一再傷害台灣民眾感情。
陸委會說，政府將持續努力與陸方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。
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