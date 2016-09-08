| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國

2016-09-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼肯亞強制遣送台人至中國後，在亞美尼亞疑涉電信詐騙案的七十八名台灣人，昨也遭亞美尼亞警方強行遣中。八月底時外交部獲悉有卅四名台人涉案，但亞美尼亞政府拒絕提供消息，導致我方無法追蹤案情，直到陸委會昨接獲中國通報，才得知高達七十八人。我外交部對亞美尼亞政府表達嚴正抗議，陸委會則向陸方表達深切遺憾與抗議。

亞美尼亞警方八月中旬以偵查詐騙案件為由，分別搜索兩處民宅及一處旅館，發現台人持有行動電話、電腦等通訊器材及護照。警方質疑他們涉及電信詐騙，遂查扣器材及護照，並監視其行動。由於我國在亞美尼亞無駐館，由我駐俄羅斯代表處兼轄，外館於八月廿六日時獲悉卅四人被境管，但當時仍能自由行動。

追案情 我駐俄代表被拒入境

我駐俄代表處隨即與亞美尼亞及律師接洽，欲了解案情，駐俄代表王建業也率員前往亞美尼亞。未料亞美尼亞拒絕發給我駐俄處人員簽證，我方連亞美尼亞的大門都進不了。

不僅如此，亞美尼亞在偵調期間拒絕提供案情，並向台嫌委任律師隱瞞被羈押國人行蹤，導致我方無法追蹤。直到陸委會昨接獲中國通報，才得知亞美尼亞政府已將七十八位台嫌遣送至中國，昨天下午抵達廣州第一及第三看守所。涉外人士說，或許還有人在亞美尼亞，我方都無法完全肯定。

外交部抗議 陸委會爭取遣台

外交部表示，亞美尼亞政府未告知我方，且違背當事人意願，將我國人強行遣送至中國，外交部對此表達嚴正抗議，並要求亞美尼亞政府提出合理說明。且亞美尼亞政府偵調過程缺乏正當法律程序，嚴重侵犯人權，外交部對上述做法深表遺憾，將透過管道向國際人權組織反映。

陸委會也表示，我方多次向陸方表達，勿將我方民眾遣送至中國大陸，陸方再次漠視我方呼籲，也影響雙方合作打擊跨境電信詐騙犯罪的互信基礎，更一再傷害台灣民眾感情。

陸委會說，政府將持續努力與陸方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 亞美尼亞 電信詐騙
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：涉詐78台嫌 遭亞美尼亞遣送中國


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.