參訪教堂留言 陳署名台灣副總統

2016-09-08

〔特派記者鍾麗華／義大利報導〕蔡英文總統六月在巴拿馬參訪行程中留言，以英文台灣總統「President of Taiwan（ROC）」署名，曾引發關注。出訪梵蒂岡的副總統陳建仁六日參訪位於義大利中部亞西西城的天使之后教堂時，也在簽名簿上以英文台灣副總統署名「Vice President ,Taiwan」。

蔡英文是在參觀巴拿馬運河觀花水閘時，在留言簿寫下「TSAI, ING-WEN，President of Taiwan（ROC）」。事後她被問到簽「台灣總統」一事時回應說：「我是二千三百萬人投票選出來的，所以稱為台灣的總統，應該也不為過。」

陳建仁六日參訪天使之后教堂，並在德蕾莎修女和已故教宗若望保祿二世曾簽過名的簽名簿上，寫下祝禱詞，「願天主保佑世界和平、願全人類都能彼此相愛，如同主耶穌基督愛了我們一樣」，並署名「陳建仁 Vice President ,Taiwan」。

此外，陳建仁伉儷此行也特地在聖方濟各修道院書店選購一支縱長一○五公分的聖達勉堂苦像，要送給建堂六十年、長期在偏鄉服務的高雄六龜天主堂。

聖達勉堂苦像是一幅繪畫在十字形木板上的大型苦像及聖像畫，原先懸掛於位在亞西西的聖達勉教堂而得此名。