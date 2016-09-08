蔡正元公開個資 黨產會嚴正譴責

2016-09-08

〔記者楊淳卉、林良昇／台北報導〕國民黨政策會執行長蔡正元前天指控不當黨產處理委員會委員楊偉中，在學歷欄填寫碩士偽造文書，蔡並在網路上公布多名黨產會職員個資，指黨產會是「顧立雄不當委員會」。黨產會昨表示，國民黨以立院黨團名義取得職員人事資料，卻外洩給不具公務機關地位的國民黨做不實指控，黨產會深感遺憾，嚴正譴責。

黨產會指出，九月二日接到國民黨黨團以「問政需要」為由，函請提供黨產會相關人事資料，黨產會於同日回覆，但相關人事資料卻於九月六日在國民黨部記者會及蔡正元臉書等處，由不具立委身分等人士先後披露，添加許多內容，對黨產會人員做不實指控。

黨產會表示，民意機關或民意代表取得的個資，應在使用手段、方式等層面上注意比例原則，避免無端外洩，以符合個人資料保護目的。

對於蔡正元的質疑，楊偉中在臉書出示碩士學位證明表示，他唸的是「政大台史所」，而非「政大台文所」，蔡顯然是烏龍爆料。

此外，國民黨文傳會主委周志偉坦言，黨產會對國民黨衝擊很大。國民黨的改革要加倍進行，唯有做到具體改革成效，才能向台灣人民推銷自己、介紹自己，爭取台灣人民的支持。