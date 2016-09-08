| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 9/16開賣！iPhone7台灣售價24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 政治

陳威仁任台塑顧問 被質疑違旋轉門條款

2016-09-08

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委李俊俋昨揭露，馬政府最後一任內政部長陳威仁現轉任台塑集團顧問，為台塑集團都更案「提供專業意見」，遊走「旋轉門條款」灰色地帶。陳威仁回應，台塑主要業務並非都更、營建，未來任台塑顧問，也僅協助公司建立工程發包、設計程序等內控機制，「沒有違反旋轉門條款的疑慮」。

陳威仁：僅協助建立內控機制

為防止卸任公務人員轉任原任內業務相關的民營營利事業，產生利益輸送的爭議，《公務員服務法》為離職公務員設下「旋轉門條款」，規定離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

陳威仁自五二○卸任，時隔不到四個月，現被台塑延攬為集團總管理處顧問，台塑高層也緩頰，陳不會直接參與都更案，純粹提供專業意見。

李俊俋質疑，內政部轄下的營建署為都更相關業務的主管機關，陳威仁恐涉違反「旋轉門條款」，陳先前卸任時還說要當全日空（全日都有空），言猶在耳，根本是當門神最有空，他呼籲陳威仁尊重國家法令，防止「瓜田李下之事」。

銓敘部表示，須視陳任內是否與台塑有相關業務直接往來認定，若有直接往來，就可能涉及違反「旋轉門條款」，若有人檢舉，檢調就會介入調查；結果由司法機關依個案認定。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：陳威仁任台塑顧問 被質疑違旋轉門條款


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.