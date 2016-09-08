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陳威仁任台塑顧問 被質疑違旋轉門條款
2016-09-08
〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨立委李俊俋昨揭露，馬政府最後一任內政部長陳威仁現轉任台塑集團顧問，為台塑集團都更案「提供專業意見」，遊走「旋轉門條款」灰色地帶。陳威仁回應，台塑主要業務並非都更、營建，未來任台塑顧問，也僅協助公司建立工程發包、設計程序等內控機制，「沒有違反旋轉門條款的疑慮」。
陳威仁：僅協助建立內控機制
為防止卸任公務人員轉任原任內業務相關的民營營利事業，產生利益輸送的爭議，《公務員服務法》為離職公務員設下「旋轉門條款」，規定離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關的營利事業董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。
陳威仁自五二○卸任，時隔不到四個月，現被台塑延攬為集團總管理處顧問，台塑高層也緩頰，陳不會直接參與都更案，純粹提供專業意見。
李俊俋質疑，內政部轄下的營建署為都更相關業務的主管機關，陳威仁恐涉違反「旋轉門條款」，陳先前卸任時還說要當全日空（全日都有空），言猶在耳，根本是當門神最有空，他呼籲陳威仁尊重國家法令，防止「瓜田李下之事」。
銓敘部表示，須視陳任內是否與台塑有相關業務直接往來認定，若有直接往來，就可能涉及違反「旋轉門條款」，若有人檢舉，檢調就會介入調查；結果由司法機關依個案認定。
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