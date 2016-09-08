林萬億遺憾 加速進行實質討論
〔記者李欣芳、林曉雲／台北報導〕全教總不滿總統府年金改革委員會淪為秀場，宣布退出年改會，年改會副召集人林萬億昨表示，他是「有一些挫折」，為此感到非常遺憾，希望全教總可以留下貢獻心智，委員會將加速腳步進行實質議題討論，希望所有委員理性聚焦制度設計，進行充分廣泛的討論，今天委員會開會將討論避免人身攻擊。
盼委員避免人身攻擊
林萬億表示，主持年改會的副總統陳建仁對此也非常關心，希望委員都能本於當時的約定，雖然年改會沒有委員倫理規範，但要身體力行。
據了解，林萬億將繼續與全教總溝通，若全教總堅持退出，年改會將另補一席代表。
林萬億指出，目前年改會中，現職教師有三席，一席是全教總，另兩席是台灣高等教育產業工會與全國教育產業總工會，如果未來還需補一席相關代表，會徵詢各界意見，也會和全教總聯繫，希望全教總可以留下來。
林萬億表示，年改會會議進行效率或許不能滿足各界期待，但會在未來加速腳步，依照既定步驟，進入年金制度實質議題討論，希望委員都能聚焦在議題上，理性為制度設計進行更充分廣泛的討論。
他說，過去在委員會議中，的確出現委員間用語言相互挑釁，甚至涉及人身不甚尊重的言語，以至於很多誤解或不正確資料在其他管道上流傳，造成委員之間不諒解，也影響社會大眾對某些制度錯誤理解。年金改革辦公室已透過各種管道進行澄清，或許無法涵蓋所有面向，導致包括全教總在內，認為受到不實言論的攻擊。
被詢及是否應訂定委員會倫理規範？林萬億表示，今天年改會的會議中，也會請委員一起思考，即使沒有文字，是否要強調所有委員盡量避免人身攻擊或不實言論。團體之間意見不同可以理解，但不應造成委員感覺受到攻擊。
林萬億說，今天會議也將討論年金改革的目標等議題，接下來的每個議題，包括討論給付制度、請領年齡等，也都會有政府的主張。
對於全教總退出年金改革委員會，教育部長潘文忠受訪時表示尊重及遺憾，尤其現在年改會進入比較關鍵的階段，希望全教總能否思考再推派代表參與年改會，使年金改革更貼近老師的期望，以及可以真正永續發展。
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