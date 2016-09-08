不同調 全教產：勇敢承擔責任與挑戰

2016-09-08

〔記者林曉雲、黃以敬／台北報導〕全教總昨日宣布先退出年金改革委員會，要以自己討論多年的改革方案與社會對話，爭取立法院的支持；曾參與九三遊行的全國教育產業總工會昨則發出聲明，強調要持續留在年改會，「勇敢承擔責任與挑戰。」

全教產理事長黃耀南受訪表示，對於年金改革，全教產目前只有兩項主張，沒有方案，對於已退教師及新制教師，主張應依法不溯及既往及採行信賴保護原則，不能要求補繳和追繳；全教產認為，改革就是要在適法性沒問題之下，再由政府去研議可行方案。

主張不溯及既往 不能補繳和追繳

黃耀南表示，全教產另一主張是要改善退撫基金經營效益，基金破產危機癥結點是「經營績效不彰」所致，經營績效目前低於三％，政府應要改善基金效益，例如加拿大即有超過十％的例子；全教產也不主張延後領或延後退，展期年金或減額年金是國民黨執政時期提出的，全教產也不同意。

對此全教總昨在記者會中提出質疑，指出「部分團體主張舊制一毛不改，新制不多繳、不少領，那到底改了什麼？各團體提出的訴求可不可行，社會自有評價。」

黃耀南則表示，軍公教勞警消在九月三日走上街頭抗議年金改革，有部份團體質疑遊行帶頭者，宣稱支持年金改革，其實是抗拒改革，但全教產從沒抗拒改革，因此並不主張現況不可改變，因為如果主張不可以改變，就是反改革了。全教產還是要改革，只是反對不合理的改革；如果只針對部分族群的改革，不能解決全民的年金需求。

相對於全教總建議政府另立新基金，重新整頓面臨破產的財務，讓已退休及在職者按月補繳，重新健全年金財政以求永續。全教產聲明反對，指稱補繳、繳都屬背信及不公不義，應慎之、戒之，對於已退人員及新制教師，應依法不溯及既往，對於新制教師，其實退休年金並無過高，不應再改。