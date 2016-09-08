嗆功能不彰 全教總退出年改會
〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會昨宣布退出總統府國家年金改革委員會。理事長張旭政說，全教總參加十一次會議已經夠了，痛心年改會功能不彰，也不再期待年改會能以理性論述、凝聚出共識與方案，因此全教總要走自己的路，將以二○一二年自行提出的改革版本，主動與社會對話，爭取立院的支持；他強調，全教總的退出和九三遊行無關，而是要推動真正的改革。
張旭政表示，全教總的教師會員最多，有八萬六千多人，退出年改會的理由有三點：首先，全教總代表吳忠泰在十一次年改會會議中，積極捍衛教師受僱者應有尊嚴、澄清輿論誤解，但會中有各種對他人主張的曲解抹黑，甚至人格侮辱、威脅恐嚇等情事，委員會竟無法適時制止、及時澄清誤解，任令委員人格受到羞辱，錯誤資訊到處流傳，造成社會更加對立，徒增改革阻礙。
不滿遭其他委員曲解抹黑 人格侮辱
張旭政表示，其次是年改會做為凝聚共識方案的平台，但迄今成效功能不佳，除相關年金數據公開外，已變成某些人的秀場，全教總覺得遺憾，呼籲民進黨政府儘快拿出改革版本向社會說明。
張旭政表示，第三點是目前年改會只是諮詢會議性質，改革方案最後仍要送入立法院，全教總退出後，將更積極推動改革，直接和社會大眾、國會對話。
吳忠泰表示，全教總自民國九十三年就關心年金議題，並以會員大會通過的正式版本去督促兩黨改革，卻不斷被抹黑。
全教總副秘書長羅德水表示，三年前馬政府提出肥高官瘦小吏的改革版本，全教總曾發動抗議惡改年金，現在退出年改會也是一樣心情，目前完全執政的民進黨要負完全責任，全教總也是以監督國民黨的標準檢驗民進黨，全教總退出是給民進黨當頭棒喝，或許是一個契機，讓大家好好想想，怎麼面對台灣未來。
有關年金改革方案，張旭政強調，全教總主張先清算現在退撫基金績效不彰的人員責任，將這一代基金封存處理，該補繳的部分，由領退休金的勞方及其原雇主依比例補繳，還有不足部分，由廿年來拿走百分之百管理權的中央政府分年補足；此外，另立新基金，其費率、給付率、基數內容、領取資格、管理權都須重新協商，不再由官方片面制定。
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