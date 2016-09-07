| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

蔡其昌：兩岸監督條例非當前重點

2016-09-07

〔記者林良昇／台北報導〕陸委會主委張小月昨拜會立法院副院長蔡其昌時表示，希望立院支持兩岸協議監督條例草案作為優先法案審查。不過，蔡其昌受訪時表示，石器時代不會討論火箭如何上太空，兩岸協議的監督可能不是現在台灣社會重點，現在關於兩岸司法互助、如何讓中國觀光客來台旅遊由市場決定而非政治因素，都更重要。

張小月盼列優先法案 蔡稱司法互助更重要

蔡強調，中國是在測試蔡英文政府，但民進黨政府展現的善意是過往民進黨所不常見的，目前政府對兩岸的論述是大部分台灣人民都可以接受的，也是台灣的底線，中共不領情十分可惜，錯失民、共互相尊重諒解的契機。

張小月受訪表示，此行是就法案推動、陸委會預算和兩岸議題交換意見。她並說，兩岸協議監督條例草案立院已有五個版本待審，陸委會沒有版本，尊重立院未來的決定，看要如何整合，陸委會認為兩岸協議監督條例非常重要，讓未來兩岸協商時有準則和依據。

至於中生納保的議題，她說，還在研究中，健保要有一致的立場和規劃，也會顧及政府財政，看要如何公平對待。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：蔡其昌：兩岸監督條例非當前重點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.