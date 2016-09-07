| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 政治

悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛

2016-09-07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨天出席鄉土文學作家、前民進黨秘書長王拓公祭，並頒發褒揚令，表彰王拓在台灣文學的貢獻與成就。總統表示，王拓生前在病榻上告訴她，新政府一定要與過去不一樣，要做得成功。她要再一次告訴大家，新政府會堅持改革，一定不會辜負所有台灣人民的期待。

總統說，王拓讓我們知道，在寫實的筆尖背後，是對自由、對美追求的心，是對土地的愛。「我們會堅持改革、無悔付出、不忘初衷，請王拓不要惦掛。」

廣告
  • 蔡英文總統昨天上午出席鄉土文學作家、前民進黨秘書長王拓公祭，並頒發褒揚令，由王拓長子王醒之代表接受。（民進黨提供）

    蔡英文總統昨天上午出席鄉土文學作家、前民進黨秘書長王拓公祭，並頒發褒揚令，由王拓長子王醒之代表接受。（民進黨提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王拓 蔡英文 鄉土文學
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.