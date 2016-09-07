悼王拓 蔡：會堅持改革 請勿惦掛

2016-09-07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨天出席鄉土文學作家、前民進黨秘書長王拓公祭，並頒發褒揚令，表彰王拓在台灣文學的貢獻與成就。總統表示，王拓生前在病榻上告訴她，新政府一定要與過去不一樣，要做得成功。她要再一次告訴大家，新政府會堅持改革，一定不會辜負所有台灣人民的期待。

總統說，王拓讓我們知道，在寫實的筆尖背後，是對自由、對美追求的心，是對土地的愛。「我們會堅持改革、無悔付出、不忘初衷，請王拓不要惦掛。」