立院還沒審 方陣快砲案竟先簽約
涉侵犯國會預算審議權 軍方惹議
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部編列一○一億五九三六萬二千元，向美採購新型方陣快砲，採購案計畫是自一○六年度至一一四年度完成，但這項預算案八月底才送進立法院，都還沒有經過立院審議通過，軍方就趕在今年七月二十日與美國在台協會簽署發價書，雙方還已議定履約金額及期程，恐有侵犯立法院預算審議權之虞。
海軍：考量敵情威脅與節約成本
對此，海軍司令部昨晚表示，本案因應敵情威脅與節約成本考量，適逢他方裝備升級需求，美方洽詢海軍合併採購意願，將可分攤產製成本（撙節預算約新台幣十餘億元以上），惟我方須於今年七月底前完成發價書簽署，表達採購意向。
海軍說，因本案預算須完成立法院審議程序通過，已與美方協議，該簽署之發價書將於一○六年預算獲得且支付後，始生效執行，並無不尊重立院之情事。
國防部在一○六年度預算書中，列出「新購BLOCK 1B方陣快砲」採購計畫，並指籌獲此型武器系統後，將可大幅提升「基隆級」、「康定級」及「成功級」艦船反制超音速攻船飛彈、巡弋飛彈及其他各類型飛彈、慢速空中目標與快艇攻擊，以提升艦船存活率，並發揮反潛、反水面戰力。
根據採購計畫內容顯示，全案採購預算為一○一億五九三六萬二千元，納入一○六年度至一一四年度編列。
不過，立法院對國防部上述採購計畫還沒有進入審議程序，軍方卻在七月二十日搶先與美國在台協會簽署發價書，雙方並議定履約起訖日期為七月二十日起，預估至一一三年六月底止。至於交付美方執行的金額，則為九十億三一八一萬二八一六元台幣。
海軍主要作戰艦艇目前都配備方陣快砲系統，包括四艘紀德級軍艦（每艘配置兩套）、八艘成功級軍艦以及六艘康定級軍艦（每艘各一套），其中僅有一艘紀德級軍艦上的一套方陣快砲系統是較新式的MK-15 BLOCK 1B型，其他均屬舊型系統。
美國當局在去年底宣佈售台十三套新型方陣快砲系統，並為我國現有系統中的八套進行性能升級。美國出售的是新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較我國現有方陣快砲系統性能先進，並因應作戰需求，增加可見光／紅外線瞄準系統，且在原本的自動系統之外，再增設手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。
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