黨產挹注黨部搬遷？民進黨斥搬遷時間都搞錯還亂講

2016-09-07

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨文傳會指稱，已故民進黨前主席黃信介曾透過國民黨前黨管會主委劉泰英，找國民黨前主席李登輝，表示當時建國北路舊民進黨中央黨部門面不佳，盼挹注經費搬遷。前民進黨主席姚嘉文昨反駁指出，國民黨連民進黨黨部搬遷時間都搞不清楚還亂講，請不要模糊焦點。

依法向建設公司租用十多年

民進黨發言人黃適卓說，民進黨現有黨部是向長虹建設公司依法租用十多年，國民黨連這個都搞不清楚，難怪黨產算不出來，還要耍賴。

李登輝辦公室：沒有這回事

李登輝辦公室主任王燕軍也說，沒有這個事情，當年國民黨沒有補助錢讓民進黨買黨產，請國民黨現在不要亂牽拖。李前總統主政時是有請內政部提相關草案，送到立法院進行立法，編列了政黨補助金，就是希望不要讓參選人有太大經濟負擔，只要能夠爭取群眾支持，國家就在經費上提供支持。

曾任民進黨第二任黨主席的姚嘉文表示，黃信介擔任黨主席（第三任、第四任）是一九八八年到一九九二年，那時候民進黨並沒有搬遷計畫，請國民黨要抹黑別人也要先做功課，至少把時間搞清楚。黨團總召、資深立委柯建銘則表示，從來沒聽過這樣的說法，請國民黨不要模糊焦點。

黃適卓說，國民黨與其把時間用在口水謾罵上，不如儘快放下黨產包袱，自行摘除民主毒瘤，和國內各政黨合力建構一個成熟且公平競爭的民主環境，才是人民所期待。

至於國民黨針對民進黨財務問題的質疑，黃適卓指出，民進黨每年的會計決算報告，每一筆收入都是由黨員的黨費、人民小額募款及各種選舉補助金而來，每一筆都清清楚楚，並且清清白白，都依法在會計師查核簽證後，送交內政部備查，並向國人公佈，「所有資訊都是公開透明，歡迎國民黨自行查證。」