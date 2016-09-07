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國民黨爆料 黨產幫過民進黨搬新大樓

2016-09-07

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕面對黨產被追討清算，國民黨對「行政院不當黨產處理委員會」大反彈，文傳會昨召開記者會，痛批掛牌運作至今已「頭七」的「不當委員會」欺人太甚，並將不當黨產處理委員會主委顧立雄改名換姓為「雇綠雄」，揚言如果民進黨繼續追殺，不排除走上街頭，包圍包括用過國民黨黨產的民進黨中央黨部。

揚言包圍民進黨中央黨部

針對指控，黨產會發言人施錦芳僅回應，不當黨產處理委員會是獨立機關，一定會依法行政。

國民黨文傳會副主委胡文琦指出，已故前民進黨主席黃信介曾經透過中間人找上當年國民黨大掌櫃（時任黨管會主委）劉泰英，向昔日國民黨主席李登輝表達，當年民進黨在台北市建國北路的舊黨部大樓，門面不好看，接待外國賓客有失顏面，要求幫忙挹注經費，讓民進黨可以搬遷，因此民進黨中央黨部或許也可以稱為國民黨的附隨組織。

胡文琦警告「比共產黨還像共產黨的民進黨」，國民黨會勇敢的戰鬥，如果再繼續追殺下去，國民黨就會走上街頭，他強調，在民進黨執政下，現在連要抗議都得排隊，目前已有六十八個團體登記有案要上街頭，國民黨不排除成為第六十九個，還要包圍民進黨的中央黨部。

要求民進黨比照申報黨產

由於國民黨被迫要申報黨產，胡文琦要求民進黨應比照辦理，提供該黨自創黨以來所有收支明細，以及蔡英文總統應說明當年的四百萬元十八趴存款，究竟領了多少，以及用於何處？

文傳會副主委唐德明質疑「不當委員會」就像「討債集團」，不需要公正中立的人，只需要「打手」，而且顧立雄的助理跟著雞犬升天，個個成為「小肥貓」，薪水比當公費助理還高出一大截，根本是用政府的錢養自己的助理與黨工。

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  • 民進黨中央黨部原位於北市建國北路二段某建物的七樓（見圖），後來搬遷至北市北平東路的大樓，但並非購買而是承租，而建國北路舊址現為台北市黨部。（記者陳志曲攝）

    民進黨中央黨部原位於北市建國北路二段某建物的七樓（見圖），後來搬遷至北市北平東路的大樓，但並非購買而是承租，而建國北路舊址現為台北市黨部。（記者陳志曲攝）

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