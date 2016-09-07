國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會前天決議，被推定為不當黨產的財產，不得支付黨工薪資與退休金，但國民黨仍堅稱支付黨工薪資及退休金為正當法定義務。根據內政部公布的報告，國民黨去年一年的人事費支出就高達十四億餘元，遠遠高於其他政黨。民進黨立委質疑，拿不當黨產負擔國民黨的浮濫人事費，這樣合理嗎？
立委質疑黨產支付不合理
根據國民黨一○四年度黨務經費收支總決算報告書，國民黨去年總支出三十一億三三五八萬多元中，人事費十四億一五二五萬多元，佔總決算約四十五％，而民進黨一年人事費為一億八五九○萬多元，國民黨一年人事費是民進黨的七‧六倍。
民進黨立委李俊俋諷刺，「一個落寞的員外，還要用強佔國家的財產，支付長工的薪水，這樣合理嗎？」國民黨要請這麼多的黨工，甚至支付退職黨工十八％優存，就要自己生產，自己負責，「不正當的財產付給黨工就變成合理義務，這樣說不通！」
黨產會：其實就是黨國不分
黨產會發言人施錦芳表示，一個政黨的法定正當財產來源，就是黨費、競選經費之捐贈、政治獻金與競選費用補助金及其孳息，不管是哪個政黨，只要據實申報符合這些正當來源，就一定會有財產可供政黨日常運作使用。
施錦芳說，國民黨如果拿被推定為不當黨產的財產，也就是可能未來會歸於國產的財產，來支付自己黨工的人事費用，「其實就是黨國不分」，以一開始就用正當方式取得的合法財產，來負擔黨工人事成本，才是真正顧及黨工利益的做法，「唯一應該負起責任的，就是國民黨自己。」
國民黨停發中秋與年終獎金
此外，黨產遭凍結的國民黨，繼停發退休黨工人員月退休金以及十八％利息補貼，原本依例八月底都會發放現職黨工一個月本俸金額的年度考核獎金也已喊停外，國民黨文傳會主委周志偉昨指出，即將到來的中秋節以及農曆新年的年終獎金，也將全部暫停發放，未來甚至不排除進一步組織縮編、裁員。
黨工無奈表示，每年端午、中秋都各有五千元獎金，考核獎金、年終獎金也都各有一個月，如今全部泡湯，讓他們損失不少。
至於影印機、通訊費等事務開銷，國民黨也考慮全數減半，工作人員遇缺不補，今後各地方黨部要合署辦公。
黨內人士說，行管會主委邱大展將與行政院不當黨產處理委員會協調，希望該委員會能讓國民黨利用黨產發薪。
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標題：國民黨一年人事費14億 民進黨7.6倍
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