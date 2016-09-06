新南向 政院：沒必要和一帶一路競爭

2016-09-06

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院昨舉行記者會，宣布「新南向政策推動計畫」啟動，由於中國正在東南亞推動一帶一路政策，投入龐大資源及人力，並且經營許久，媒體詢問台灣要如何與中國競爭？台灣優勢在哪？

鄧振中：台灣優勢 是人民誠懇熱情

行政院政務委員鄧振中說，各國有各國自己的特點及優勢，台灣有自己的優勢，沒有誰壓過誰的問題；至於台灣優勢是什麼，鄧說，台灣人非常誠懇、熱情，是非常好的工作對象，外國都喜歡跟台灣企業家做生意。

鄧振中也強調，政府沒有必要跟中國的「一帶一路」競爭，若「一帶一路」創造的商業機會，台商爭取得到，企業界自己會去努力。

鄧振中還表示，每個國家都有自己優勢，台灣資源或許沒中共龐大，但台灣有特色和優點，如多年來的東南亞留學生、僑生、國內的軟實力，真誠待人的態度、企業界誠懇的態度，都是我們的資本。

鄧振中指出，各部會將根據昨天的推動計畫擬定各部會工作計畫。執行過程中，行政院會扮演督導角色，國發會則是管考功能。過程中需要和各國廣泛溝通，將交由即將成立的行政院經貿談判辦公室負責。