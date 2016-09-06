新南向政策啟動 邀日星助攻
2016-09-06
目標東協南亞紐澳18國
〔記者羅添斌、吳柏軒／台北報導〕行政院昨天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，政府十六個相關部會明年共將編列四十二億台幣的預算推動，目標市場是東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭等十八國。
行政院政務委員鄧振中及國發會副主委高仙桂表示，我國要與友我的第三國協力共同推動，包括日本及新加坡在內。
首年預算42億 共創經濟共同體意識
行政院昨天召開新南向政策推動計畫記者會，鄧振中說，政府將秉持「長期耕耘、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。
高仙桂表示，政府將調整援外資源配置，完善援外推動機制，擴大業者參與當地國經建計畫；與第三國（如日本、新加坡）協力進軍東協、南亞及紐澳市場，並強化與民間企業及ＮＧＯ團體合作。
經濟部也將在印尼、印度、泰國、緬甸等國家設立窗口，協助台商整合在地資源，提供綜合性服務。在國內也會成立單一服務窗口，提供新南向需要的商情、投資等資訊。
此外，呼應新南向，元智大學昨天宣布，將在明年起全面推動英語專班（學士英語學程），吸引東南亞學生來台；另規劃「東南亞中心」以及「亞太文學與文化學程」，全力衝刺新南向。
教育部也規劃全新補助案，鎖定師培大學系統，盼鼓勵師培體系組團，到東南亞等地的台商學校見習或實習，補助金額最高可達二百四十萬元。
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