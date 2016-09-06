陳建仁面邀教廷國務院長訪台 獲善意回應

2016-09-06

〔特派記者鍾麗華／梵蒂岡報導〕副總統陳建仁五日出席德蕾莎修女封聖感恩彌撒，由教廷國務院長帕洛林樞機主教主持 。陳建仁在封聖典禮前，已與帕洛林會面，在彌撒結束後，再次會晤帕洛林，陳副總統當面邀請帕洛林訪台，帕洛林表示，他會找適當時間到台灣。而陳副總統此行二度見到帕洛林，粉碎外界對台梵關係生變的傳言。

帕洛林上月曾倡改善與中國關係

由於陳建仁出訪梵蒂岡前，帕洛林上月廿七日在義大利公開演講提到，梵蒂岡希望能改善與中國數十年來的緊張關係；梵蒂岡與中國關係變暖，對全世界都有好處。帕洛林此番言論，一度讓外界猜測，梵中關係改善，甚至可能建交。

不過，陳建仁在德蕾莎修女封聖典禮前，先與帕洛林在聖伯多祿大教堂會晤廿分鐘，雙方就台梵關係等議題廣泛交換意見。帕洛林特別對日前談話造成的討論，做出解釋與說明。帕洛林強調，教廷基於福傳及牧靈目的，須與中國對話，以就教會相關事務磋商，期與普世教會共融。

陳副總統也表示，教宗方濟各在今年二月台南地震發生後，於第一時間捐贈五萬美元協助救災，台灣人民相當感念；義大利中部上月底發生大地震，此行他特別代表蔡英文總統及台灣人民捐款十萬歐元，透過教廷援助義大利災區民眾。帕洛林表示，衷心感謝台灣政府人道援助的善舉，以及對教宗方濟各的支持。

感恩彌撒結束後，陳副總統在教廷國務院禮賓司長陪同下，和帕洛林握手寒暄致意。陳建仁特別邀請帕洛林訪台，帕洛林則表示，他會找適當的時間，到台灣看看大家。他特別詢問陳建仁此行行程，陳副總統告訴他說，將到聖方濟各修道院與亞西西城，為世界與兩岸和平祈禱。

陳副總統中午也與教廷高階神職人員餐敘，包括教廷教育部長韋薩迪樞機主教、主教部榮休部長雷樞機主教、樞機團總協調人羅德里格斯樞機主教、國際聖體大會主席馬里尼總主教、醫療牧靈委員會秘書長等人。