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看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調

2016-09-06

記者羅添斌／特稿

國防部在一○六年度預算書中，提出F5及AT3型機的汰除時間表，未來將由新型高教機來接替。儘管新政府已向國會提出新型高教機的預算計畫，但對高教機使用單位—空軍而言，心情卻相當複雜，除盼自研自製的新式高教機性能可符合空軍要求，更擔心生產時程能不能銜接得上。

新型高教機除了要擔任空軍官校的教練機任務外，也要擔任飛行部隊訓練用途，因此空軍是以「新式高級教訓機」做為計畫名稱，既要能教練學員，也要能訓練飛行員之用。

但執政的民進黨對這個案子看法的調整，也相當耐人尋味。民進黨在總統大選前的國防政策藍皮書，多次提及台灣軍事防衛能量及國防產業，是以「國際合作、本土研製」，主動面對下一代兵力整建；在勝選、執政後，蔡英文總統及國防幕僚的用語出現微調，新式高教機變成「自研自製」，並提高自製率。

但在國際分工趨勢下，各國大型的武器裝備系統，已經不再是「百分之百自製」，除少數關鍵設備須由自己掌握外，其他系統及裝備都是由國際市場獲得，重要的是，國內有無系統整合的能力。

與各國相較，台灣還苦於難以獲得許多關鍵設備，要不要借助外力取得，這也是執政者在規劃下一代兵力時，所要考量的因素之一。

新式高教機的採購金額高達六八六億三九○一萬七千元，無論是國內廠商或國際大廠，都想爭取這塊大餅，在可見的未來，極有可能出現「由單純的廠商競爭，變成國際政治勢力介入角逐」的局面，這個不可排除的變數，決策當局必須及早規劃因應。

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