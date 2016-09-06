看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
2016-09-06
記者羅添斌／特稿
國防部在一○六年度預算書中，提出F5及AT3型機的汰除時間表，未來將由新型高教機來接替。儘管新政府已向國會提出新型高教機的預算計畫，但對高教機使用單位—空軍而言，心情卻相當複雜，除盼自研自製的新式高教機性能可符合空軍要求，更擔心生產時程能不能銜接得上。
新型高教機除了要擔任空軍官校的教練機任務外，也要擔任飛行部隊訓練用途，因此空軍是以「新式高級教訓機」做為計畫名稱，既要能教練學員，也要能訓練飛行員之用。
但執政的民進黨對這個案子看法的調整，也相當耐人尋味。民進黨在總統大選前的國防政策藍皮書，多次提及台灣軍事防衛能量及國防產業，是以「國際合作、本土研製」，主動面對下一代兵力整建；在勝選、執政後，蔡英文總統及國防幕僚的用語出現微調，新式高教機變成「自研自製」，並提高自製率。
但在國際分工趨勢下，各國大型的武器裝備系統，已經不再是「百分之百自製」，除少數關鍵設備須由自己掌握外，其他系統及裝備都是由國際市場獲得，重要的是，國內有無系統整合的能力。
與各國相較，台灣還苦於難以獲得許多關鍵設備，要不要借助外力取得，這也是執政者在規劃下一代兵力時，所要考量的因素之一。
新式高教機的採購金額高達六八六億三九○一萬七千元，無論是國內廠商或國際大廠，都想爭取這塊大餅，在可見的未來，極有可能出現「由單純的廠商競爭，變成國際政治勢力介入角逐」的局面，這個不可排除的變數，決策當局必須及早規劃因應。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 自由廣場》吳國楨談黨產
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan, Holy See have an ‘alliance of love’: vice president
- 拉孩子一把 線上學習零時差
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 直選案被指拖時間 洪：存心讓國民黨崩盤嗎
- 性侵跑路勾富家女 見完家長偷走720萬
- 〈那些年那些事〉祝你幸福 也不幸福
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 未穿羽協贊助服遭罰10萬 王子維靠家人賣胡椒餅繳清
- 遊阿朗壹免等一個月 社區帶路即刻成行
- 《中英對照讀新聞》More than half of Britons want Prince William to be king 英國過半民眾希望威廉王子繼任王位
- 歐巴馬下台時 美國債增至20兆美元
- 桃猿明年2月 再戰石垣島
- 韋汝出任務 險遭金剛出賣
- 證券行情表、證券表格
- 超越鴻海！12年桌球計畫 La new「億」拚奧運
- 故宮中客團少4成 院長:參觀品質提高
- 吃苦當補 鼎王龍頭分享創業經
- 邪神拒當高級應召男 泰勒絲怒不懂感恩
- 方志友刁難林予晞 收視率發飆
- 在立院被K 郭芳煜︰想請情緒、收驚假
- 美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 國民黨中評委洪秀菊：中華民國是戰勝國 沒理由承受轉型正義
- 2米高米香元寶 幫土地公暖壽
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 亞洲挑戰盃》台灣男籃新氣象 劉錚：不比別人差
- 謝霆鋒生日急收工 原來..趕回家會王菲
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 犀牛轉賣》新東家3大難題 靠「火牛陣」突圍
- 萬兩黃金打造 湧蓮寺金觀音亮相
- 中秋烤肉 骰子肉串蔬食健康吃
- 小三嗆元配 挨告自辯是妓女
- 紐約黎明前街頭派對槍響 2人喪命
- 出動葉克膜不併用肝素 救回21歲男
- 港立法會選舉 泛民陣營守住否決權
- 郭子組曲致敬鳳飛飛 踩13公分高跟鞋開唱
- 受託照顧5歲娃 踹下樓虐死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：看問題》國機國造？國際合作？政府應速定調
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分