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空軍新高教機 銜接恐有空窗期

2016-09-06

F5戰機民國109年汰除 AT3教練機110年汰除

〔記者羅添斌／台北報導〕服役數十年的F5戰機及AT3教練機，汰除時間表出爐！根據國防部送到立院的一○六年度預算書，空軍規劃在民國一○九年將F5E/F型機全數汰除，一一○年將AT3型機全數汰除；國防部並表示，兩型機汰換期間，將由新購的高級教練機取代。

但新購高級教練機究竟何時才可接替，會不會出現銜接上的漏洞，相關時程令空軍相當憂心。

新式高教機 109年只有原型機

軍方人士指出，新政府要求新型高級教練機採取「國機國造、自研自製」，漢翔公司也打包票可以承擔這項重大任務，新式高教機的原型機可在蔡英文總統首任任期內完成並進行測試，意即一○九年五月前可以有原型機，「但是原型機不等於量產機」，是否符合空軍需求，屆時能不能進入量產階段，至今沒有人可以拍胸脯保證。

空軍憂量產來不及

軍方人士憂心，依據國防部汰除時程，F5及AT3機分別要在一○九年及一一○年全數汰除，但新式高教機屆時可能只有原型機，或是剛剛進入量產階段，如果時程銜接不好，相關飛訓任務就有可能出現問題。

國防部一○六年度預算書指出，空軍鑑於現有F5型機及AT3型機屬傳統飛行操作模式，與現行各型戰機之數位操作系統迥異，加上使用年限、壽期等因素，恐無法再有效執行空軍基礎飛訓，因此計畫籌獲「新式高級教訓機」，以取代現行F5及AT3型機。

新高教機總預算686億 分11年編列

國防部說，「新式高級教訓機」計畫需六八六億三九○一萬七千元，納入一○六至一一七年度來編列。

立法院外交及國防委員會去年在審議一○五年度國防預算時決議指出，自民國九十一年至今，空軍總共發生廿起失事事件，殉職人員共計廿五人，其中以F5型機六架、AT3型機四架、T34型機四架最多，此類機種服役已超過卅年，要求國防部擬定相關機型淘汰計畫時間表。

國防部上週已將一○六年度預算書送入立法院，對於F5及AT3機的汰除時間表，國防部在預算書中表示，配合新機接裝期程，規劃優先接替F5E/F型機訓練，再接替AT3型機，汰除後的兩型軍機，以援贈、封存、教學、陳展、軍事博物館交換，或擔任「誘餌機」為原則。

在具體汰除時程上，國防部說，「配合逐次汰換，預計一○九年F5E/F型機全數汰除，一一○年AT3型機全數汰除」。

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  • 軍機汰除及新式高教機獲得時程表

    軍機汰除及新式高教機獲得時程表

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標題：空軍新高教機 銜接恐有空窗期


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