接待為綠營助選的陳菊 花縣議長遭國民黨開除
2016-09-06
賴進坤批國民黨排除異己
〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕花蓮市長補選由國民黨獲勝，但國民黨籍花蓮縣議會議長賴進坤卻因接待前來為綠營助選的高雄市長陳菊等人，遭國民黨花蓮縣黨部考紀會決議開除黨籍。賴進坤昨對此回應，這是國民黨「排除異己」的做法，他會尊重，不會提出申訴。
國民黨花蓮縣黨部考紀會指出，賴進坤不僅在縣議會餐廳公開接待民進黨輔選團，更動員蘭陽同鄉會成員在縣議會公開站台，助選合照也被綠營運用，一度重挫國民黨候選人魏嘉賢的選情；綠營候選人競選總部七三一成立時，賴也曾到場。
考紀會強調，反觀魏嘉賢成立勞工後援會等重大輔選活動，賴進坤選擇缺席，甚至選前之夜大遊行，賴也提前離隊，屢次違紀事證明確，必須做出處置。
國民黨花蓮縣黨部主委張逸華說，對於一些誤判情勢、我行我素的黨內公職，全體出席考紀委員認為，應該要為自己的作為付出代價。
賴進坤則說，考紀會沒給他辯駁的機會，對於「黑箱作業」，只有無奈接受。補選期間並未接到黨內需要站台、輔選的訊息，更有人放話，不希望他出席，況且他是新城、秀林選出的民代，對花蓮市的影響力不大。
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