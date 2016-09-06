田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
2016-09-06
〔記者呂伊萱／台北報導〕將接任海基會董事長的田弘茂昨接受廣播專訪時表示，「兩岸關係目前是最壞的時刻」，但中國最高領導人還沒有講話，希望還有空間，未來盼營造良性互動氛圍，和對岸恢復互動。
中國領導人還沒講話 仍有空間
田弘茂接受專訪時，透露當年與中共總書記江澤民會面細節。田弘茂說，他從沒說過自己是密使，一九九三年時，他的確曾應中共高層王兆國之邀，到中南海瀛台與江澤民會面，雙方就兩岸議題談話，原先預定時間半小時，後來談了近兩小時。印象中江很風趣，對話氣氛輕鬆，當時還向江提出不要阻撓我方、應讓李登輝參與ＡＰＥＣ。田解釋，因為是在完全沒有預期的情況下，當然沒有李登輝的授權，回來後有向李登輝報告此行。
田弘茂認為，此次會面經驗，應有助於他推動海基會工作，因為中國對於「誰能夠被允許和中國最高領導人見面」這件事情，是相當嚴肅的。田弘茂表示，「兩岸關係目前是最壞的時刻」，但中國最高領導人還沒有講話，他希望還有空間。
田弘茂指出，目前兩岸間存在待解決的事務性問題，包括台商與落實兩岸合作打擊犯罪協議，海基會雖不是處理最高層次問題的機構，但希望能夠營造良性互動的氛圍，消除不必要誤解，和對岸恢復互動，期望中共總書記習近平領導的中國政府，在即將舉行的六中全會中，能就兩岸問題做深入探討和決定，期待對方釋出善意，讓兩岸關係往前走。
對於中國國台辦一再強調不承認九二共識就不可能恢復互動，田弘茂說，國台辦的發言並不代表習近平的表態。針對一九九二年香港會談這個事實，他和蔡英文總統一致，希望有機會和中國進一步溝通。至於到底是用「九二共識」還是「九二會談」，他希望尋找可以解套、能達到相互尊重體諒的替代方式，「不要用對方完全沒有辦法立刻接受的名詞」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 田弘茂
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
- 反迫遷團體 籲爭議個案逐案解釋
- 中秋連假 快捷郵件照常投遞
- 吃苦當補 鼎王龍頭分享創業經
- 性侵跑路勾富家女 見完家長偷走720萬
- 林若亞奉子成婚? 經紀人藉酒急撇
- 影響1萬5千戶 高市6區停水延明天
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 杜特蒂嗆歐巴馬「妓女之子」 美方不爽了
- 四湖王銘山打造鐵馬小勇士 獲友善校園獎
- 審追加減預算 12日開臨時會
- 小小年紀撐持一家 范秀維蕭韋祥獲孝行楷模
- 自由廣場》不是諾貝爾得主說的算
- 6旬同好開畫展 共圓畫家夢
- 直選案被指拖時間 洪：存心讓國民黨崩盤嗎
- 行李箱滑落電扶梯砸人 判拘40天
- 幼兒誤吞磁鐵球 腸子險壞死
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 《龍之憂鬱》戳穿幻境的冷幽默
- 陳文彬／如父如兄 如沐春風
- 〈婚姻研究院〉主動做家事 更有愛
- 妄想齊人福 保全反遭少女賴性侵
- 舒淇新婚馮德倫 忙拍戲沒空做人
- 金箔入畫 迭金畫派游淑媛巨蛋辦展
- 美網賽》四大皆空 蠻牛：明年東山再起
- 「以愛養愛」不放棄 許維純獲師鐸獎
- 明再投模擬賽 殷仔歸期倒數
- 練專注力 全班捨椅子改坐健身球
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 〈Nene的異想花園〉捕夢網
- 男看護染指女童 給100元打發
- 阿富汗喀布爾連3爆 犯案組織不明
- 〈愛情隨堂考〉親愛的 為何不想婚？
- 美網 哈勒普挫斯瓦瑞茲晉8強
- 樂陞案有鬼？ 百尺竿頭疑紙上公司
- 韋汝出任務 險遭金剛出賣
- 連4跌停 1.9萬戶搶上賊車被套
- 著裝潛中油廠區行竊 累趴車上被逮
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分