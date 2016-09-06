田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動

2016-09-06

〔記者呂伊萱／台北報導〕將接任海基會董事長的田弘茂昨接受廣播專訪時表示，「兩岸關係目前是最壞的時刻」，但中國最高領導人還沒有講話，希望還有空間，未來盼營造良性互動氛圍，和對岸恢復互動。

中國領導人還沒講話 仍有空間

田弘茂接受專訪時，透露當年與中共總書記江澤民會面細節。田弘茂說，他從沒說過自己是密使，一九九三年時，他的確曾應中共高層王兆國之邀，到中南海瀛台與江澤民會面，雙方就兩岸議題談話，原先預定時間半小時，後來談了近兩小時。印象中江很風趣，對話氣氛輕鬆，當時還向江提出不要阻撓我方、應讓李登輝參與ＡＰＥＣ。田解釋，因為是在完全沒有預期的情況下，當然沒有李登輝的授權，回來後有向李登輝報告此行。

田弘茂認為，此次會面經驗，應有助於他推動海基會工作，因為中國對於「誰能夠被允許和中國最高領導人見面」這件事情，是相當嚴肅的。田弘茂表示，「兩岸關係目前是最壞的時刻」，但中國最高領導人還沒有講話，他希望還有空間。

田弘茂指出，目前兩岸間存在待解決的事務性問題，包括台商與落實兩岸合作打擊犯罪協議，海基會雖不是處理最高層次問題的機構，但希望能夠營造良性互動的氛圍，消除不必要誤解，和對岸恢復互動，期望中共總書記習近平領導的中國政府，在即將舉行的六中全會中，能就兩岸問題做深入探討和決定，期待對方釋出善意，讓兩岸關係往前走。

對於中國國台辦一再強調不承認九二共識就不可能恢復互動，田弘茂說，國台辦的發言並不代表習近平的表態。針對一九九二年香港會談這個事實，他和蔡英文總統一致，希望有機會和中國進一步溝通。至於到底是用「九二共識」還是「九二會談」，他希望尋找可以解套、能達到相互尊重體諒的替代方式，「不要用對方完全沒有辦法立刻接受的名詞」。