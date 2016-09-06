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新任海基會董事長╱田弘茂︰我是台灣派 關心台灣利益

2016-09-06

不主張但尊重台獨運動

〔記者呂伊萱／台北報導〕將接任海基會董事長的田弘茂（見圖，記者羅沛德攝）昨接受廣播專訪時澄清，他早年並沒有開車載獨派大老辜寬敏在美國進行台獨運動。田弘茂也說，如果台獨是指「台灣正名制憲入聯」，將非常困難，他了解國際困境，沒有公開反對，但也不可能主張台獨運動。至於「獨派大老」、「深綠人士」與「假獨派」等矛盾評價，田弘茂說，他不在意這些把人戴帽子的評論，強調「我是台灣派、關心台灣利益」。

台獨大老辜寬敏日前透露「田弘茂當年開車載我搞台獨」，廣播主持人直問田弘茂是否為獨派人士、支持台獨？田回應說，他要特別向聽眾、尤其是向對岸的媒體說，辜寬敏四十年前到他家住了一晚，第二天就離開，「所謂開車怎麼樣，完全不是真實的」。

田弘茂強調，「我是台灣派、關心台灣利益」，不曾加入任何政黨，是個關心台灣與兩岸的學者。至於外界「獨派大老」、「假獨派」等評價，田弘茂說，他知道符號政治背後的嚴重性，對於這些把人戴帽子的評論，他已經七十幾歲了，並不在意。

認為中華民國已經獨立

主持人追問他是否支持台灣獨立建國，田弘茂反問「現在中華民國不是已經獨立了嗎？」強調他這幾年做的都是學術工作，沒有參加台獨運動，並說最重要的任務就是把民主的台灣推上國際舞台。

主持人再問民主的台灣是什麼名字？田弘茂說，很多國家在歷史中改變國號，他完全尊重未來台灣人民的決定；但他也反問「台獨是什麼呢？」如果「獨」的定義是要正名制憲入聯，他是做過外交部長的人，知道在國際上推行非常困難。他尊重台獨運動，沒有公開反對，但「不可能去主張台獨運動」。

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  • 田弘茂（記者羅沛德攝）

    田弘茂（記者羅沛德攝）

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