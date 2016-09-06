司院人事同意權 蘇嘉全：十月底前行使
2016-09-06
大法官被提名人 拜會蘇嘉全
〔記者蕭婷方／台北報導〕總統府秘書長林碧炤昨率司法院正副院長被提名人許宗力、蔡烱燉，以及許志雄等五位大法官被提名人，拜會立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌。蘇嘉全受訪表示，十月底前一定會行使司法院人事同意權，若立委態度與審查過程無疑義，一切順利應該沒問題。
許宗力、蔡烱燉，及嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、國際通商法律事務所所長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元等五位大法官被提名人，昨赴立法院拜會院長蘇嘉全及副院長蔡其昌。
蘇嘉全表示，立法院審查過程會依程序進行，過程中會要求提供相關資訊給委員進行審查，若有疑慮，也會請被提名人來說明，「若一切順利，應該是沒有問題」；但蘇也強調，要看審查過程中，委員共同的決議，「不是我和副院長可以決定的」。
現任十五名大法官中，有五人任期至今年十月底，蘇表示，要在十月底前通過人事同意權。林碧炤則說，盼能在十月卅一日前獲得立法院投票同意，讓大法官被提名人順利於十一月一日就職。
蔡其昌指出，會中討論聚焦在人事權審查程序與司法改革，也向許宗力等人談到，司法改革是社會所期待，希望所有被提名人通過審查後，對司法改革能夠有所作為。
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