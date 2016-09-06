「九三遊行訴求是假議題」社民黨提三層年金改革
「年滿65歲可領基礎年金 每人每月1.2萬元」
〔記者蕭婷方／台北報導〕退伍軍人及公教團體三日發起大遊行，以「反汙名，要尊嚴」的訴求，抗議年金改革，社民黨昨召開記者會指出，青年世代低薪，卻要承擔年金改革的苦果，十分不合理，因此他們提出「基礎年金」、「職業年金」、「私人商業保險」的三層年金改革主張，呼籲各界對年金改革提出批評，也應提出版本，凝聚修法共識。
批馬執政時提改革 至今卻無影
社民黨政策委員會召集人范雲批評說，九三遊行的訴求，根本就是假議題，馬政府執政期間，也曾提年金改革方案，「至今卻無影」，如果每個人嘴巴上都說支持年金改革，「那就把版本拿出來」。
社民黨召集人陳尚志指出，現行每月領退休金五萬元以上的退休人數，僅占總退休人口的○．○七五％，但國家卻要提撥二一六○億元預算支付，占每年總支出的四十二％。政府每年提撥各年金支出五一四一億元，軍公教退休人口僅占所有退休人口的十三．二％，但年退休金總額卻超過五十五％，顯示退休人數與退休所得不符比例，年金改革已有迫切需要。
范雲提出「基礎年金」、「職業年金」、「私人商業保險」的三層年金改革主張。「基礎年金」年滿六十五歲即可領取，換算一○三年所公告的「最低生活費標準」，每人每月可領一萬二千元。
蘇嘉全︰改革兼顧各行業尊嚴
第二層「職業年金」部分，范雲說，現行軍、公、教、私教、勞保等退休金差距太大，造成仇恨，國家應整合目前各式退休保險，制定給付上限，並以十年為期，逐步調整；第三層則視個人能力與需求，投保私人商業保險。
此外，總統蔡英文四日針對未來重大法案與政策推動，邀請行政院三長、立法院正副院長、黨團總召及四位直轄市長交換意見。立法院長蘇嘉全昨被媒體問及會議內容時表示，大家都認為年金改革要儘速完成，但也要顧及每個行業的尊嚴，不會用太刺激的方式來進行，「要達到改革堅定的目標，但也要顧及每個行業的尊嚴」。
立法院副院長蔡其昌表示，「年金改革是社會各界要一起面對的共業」。他強調，改革沒有對錯，是國家的問題，各世代都要共同面對，改革的步伐應要堅定快速地往前走，但態度上，期待社會能更加體諒。
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