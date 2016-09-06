接見我立委 達賴樂意再訪台
2016-09-06
林昶佐邀達賴 到國會演說
〔記者蕭婷方、陳慧玲／台北報導〕民進黨原住民立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）與時代力量立委林昶佐受藏人行政中央之邀，前往西藏流亡政府所在地印度達蘭薩拉，並於昨天拜訪西藏精神領袖達賴喇嘛。林昶佐主動邀請達賴來台灣訪問，並在國會演說，達賴也表示樂意再訪台灣，並強調和平要靠人們跨國界一起努力才能達成。
Kolas Yotaka轉述西藏流亡政府總理洛桑桑蓋說法指出，近年佛教團體屢次邀請達賴訪台，均遭馬政府拒絕，期待新政府「在雙邊有共識、適當的機會，讓達賴來台」。
蔡英文向原民道歉 達賴肯定
Kolas Yotaka也表示，達賴十分關心流亡藏人在台的居留權，並肯定民進黨提案廢止蒙藏委員會。洛桑桑蓋說，蒙藏委員會對藏人來說就是中國的象徵，也造成台灣與流亡藏人長期溝通障礙，因此他們對民進黨充滿期待。
達賴也肯定總統蔡英文在八月一日「原住民族日」，代表政府向原民道歉，認為社會各式衝突要能和解，不應走向極端、強烈的批判，若不能解決問題，反而無法達成真正的和解。
林昶佐則宣佈，將在立院籌組跨黨派的「台灣國會西藏連線（TAIWAN PARLIAMENT GROUP FOR TIBET）」，讓台灣在國際社會為受壓迫的人民發聲，為國際人權盡一份力。
林昶佐說，過去幾年來，台灣政府對中國政府打壓人權的問題都選擇噤聲，現在台灣公民力量與青年世代崛起，正是強化參與國際人權社會，並與藏人社會加強友誼、互信的關鍵時刻。
過去曾兩度拜會達賴的林昶佐透露，雖已是第三次見面但依舊緊張，過去反而較輕鬆，還穿Ｔ恤赴會，這次是他當上立委後首度拜會達賴，為表示慎重，前天半夜還在飯店燙西裝。
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