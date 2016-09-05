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柯文哲︰改革過程罵來罵去很正常

2016-09-05

〔記者何世昌／台北報導〕抗議年金改革的「反污名、要尊嚴遊行」，前天順利落幕。台北市長柯文哲昨評論此事指出，改革過程中「罵來罵去很正常」，他舉北市「重陽敬老金」為例，刪一千五百元，就被罵到臭頭；但重陽敬老金不改，財政將無法負擔，還不如撥用於建設老人福利系統。他強調，該做的一定要做，只是改革過程，要思考如何減少衝突。

柯文哲昨早參加在北市大安森林公園舉辦的螢火蟲復育野放活動，會後受訪表示，過去是廿年藍綠兩極對抗，如今變成世代貧富跟階級對抗，所以年金改革一定要做，相信這也是小英政府的難題。若現在不做，放任下去，將來會有更多問題。這些問題廿年前就要準備，只是如何減少陣痛，是政府目前要考量的。

柯強調，改革本來就會有衝突，以北市府「取消重陽敬老金」為例，「兩年前重陽敬老金只有兩億多，今天要編要七億多，再不處理三年後會變成十億，可是每年十億用來做硬體福利建設，五年台北市老人福利系統就可以做起來，所以做是一定要做，只是如何在過程中減少衝突。」

他認為，政策的制定不可能讓所有人滿意，但最起碼要讓所有人可以忍受。

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