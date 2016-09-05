吳敦義︰軍公教勞 退休後要能溫飽
2016-09-05
〔記者呂伊萱／台北報導〕六十多個軍公教團體前天發起九三遊行，質疑蔡政府的年金改革。前副總統吳敦義昨在國民黨全代會前受訪表示，改革要重視世代和諧與業別均衡，不論是軍公教勞，退休後一定要能過溫飽而有尊嚴的生活。
朱立倫強調先團結拚經濟
吳敦義表示，他認為抗爭遊行的軍公教人員基本上並不是反對年金改革，而是因為現在有點污名化，有些人會受創。吳敦義指出，年金制度要有地板（最低給付）和天花板（最高限制）的設計。政府應根據物價和生活基本指數調整地板（最低給付），若有人退休月領的金額比在職時更高，就是不合理，需要天花板（限制）。
國民黨前主席、新北市長朱立倫在會前受訪時主動也提到年金改革遊行。他表示，參與遊行的人需要的是尊嚴，年金改革是必要的、也需要持續進行，但不是大家都砍，而是要先團結一致拚經濟；經濟成長率提高，台灣有希望，年金改革自然就不會處處碰到困難。
國民黨中央委員連勝文說，他認為軍公教人員在過去幾年受到很大委屈，年金改革是正確的訴求，但不能為了合理化改革，就「拉一幫人去打一幫人」，污辱軍公教人員、甚至把軍公教「踩在腳底下」，若這個問題沒有被重視，未來還會出現第二波、第三波的（抗議）。
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