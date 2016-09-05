蔡英文︰年金改革壓力 我會承擔

2016-09-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕退伍軍人與公教團體前天舉行抗議年金改革的遊行後，總統蔡英文昨在教育部主辦「一○五年青年政策論壇」全國會議致詞時重申年金改革的必要性，她更提出改革四原則，盼社會團結，並強調這一代人的犧牲是為了世世代代台灣人的保障。至於改革壓力，她當場宣示：「我做總統，我會承擔。」

蔡英文表示，前天許多長輩為年金走上街頭，而年金制度是要讓退休保障無虞，她提出改革四大原則，一、保障要全面，希望保證每個老人家的基本生活需求；二、年金計算標準要科學，如所得替代率、政府及個人提撥費率、給付條件等，都要精算；三、基金永續必須務實，除了給付調整，基金運用及投資也需合理；四、年金改革過程民主，持續資訊公開、會議透明，重新建立永續的年金制度。

盼年輕人對年金議題多發聲

她說，為了下一代、為了減輕年輕世代的負擔，也要保障老人生活的退休安定，這條改革路將會穩健走下去，希望「若每一個人都替對方多想一點，社會就能更團結。」這一代人的犧牲是為了世世代代的台灣人都能得到保障。她並直言，改革不能取悅每個人，但她將堅定推動，所有因為年金改革造成的壓力：「我做總統，我會承擔。」

蔡英文也希望，年輕人對於年金改革議題，可透過更多表達意見的平台發言，希望傾聽年輕人聲音，如同台灣早年辦理「國是會議」般，提供政府部會更多意見。總統府曾宣布，將在明年一、二月召開年金國是會議，廣納意見。

走完街頭後要坐下來理性談

蔡英文昨在論壇面對青年提問時，有感而發說，政府是掌握資源的人，但每天事情很多，「如果沒有追著它，它就會忘掉」，大家有事情可以告訴政府，一次、二次甚至到第三次去拍桌子，但若無必要，不要常常走上街頭，這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來理性談，才是民主社會重要價值。

行政院長林全昨也在論壇中談到年金，他認為，各團體都有想法，而前天有團體上街，也是反映意見，政府都會傾聽，但還是希望大家回到會議上來討論；媒體詢問，還有其他團體揚言上街，他說，政府要聽人民意見，但這不是唯一有效的方式，需靠各種管道讓意見交流，達成共識。