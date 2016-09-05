蔡英文︰年金改革壓力 我會承擔
〔記者吳柏軒／台北報導〕退伍軍人與公教團體前天舉行抗議年金改革的遊行後，總統蔡英文昨在教育部主辦「一○五年青年政策論壇」全國會議致詞時重申年金改革的必要性，她更提出改革四原則，盼社會團結，並強調這一代人的犧牲是為了世世代代台灣人的保障。至於改革壓力，她當場宣示：「我做總統，我會承擔。」
蔡英文表示，前天許多長輩為年金走上街頭，而年金制度是要讓退休保障無虞，她提出改革四大原則，一、保障要全面，希望保證每個老人家的基本生活需求；二、年金計算標準要科學，如所得替代率、政府及個人提撥費率、給付條件等，都要精算；三、基金永續必須務實，除了給付調整，基金運用及投資也需合理；四、年金改革過程民主，持續資訊公開、會議透明，重新建立永續的年金制度。
盼年輕人對年金議題多發聲
她說，為了下一代、為了減輕年輕世代的負擔，也要保障老人生活的退休安定，這條改革路將會穩健走下去，希望「若每一個人都替對方多想一點，社會就能更團結。」這一代人的犧牲是為了世世代代的台灣人都能得到保障。她並直言，改革不能取悅每個人，但她將堅定推動，所有因為年金改革造成的壓力：「我做總統，我會承擔。」
蔡英文也希望，年輕人對於年金改革議題，可透過更多表達意見的平台發言，希望傾聽年輕人聲音，如同台灣早年辦理「國是會議」般，提供政府部會更多意見。總統府曾宣布，將在明年一、二月召開年金國是會議，廣納意見。
走完街頭後要坐下來理性談
蔡英文昨在論壇面對青年提問時，有感而發說，政府是掌握資源的人，但每天事情很多，「如果沒有追著它，它就會忘掉」，大家有事情可以告訴政府，一次、二次甚至到第三次去拍桌子，但若無必要，不要常常走上街頭，這個社會除了提醒問題存在，更重要的是走完街頭後，要坐下來理性談，才是民主社會重要價值。
行政院長林全昨也在論壇中談到年金，他認為，各團體都有想法，而前天有團體上街，也是反映意見，政府都會傾聽，但還是希望大家回到會議上來討論；媒體詢問，還有其他團體揚言上街，他說，政府要聽人民意見，但這不是唯一有效的方式，需靠各種管道讓意見交流，達成共識。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 花蓮吉安2車相撞 釀2屍3命慘劇
- 中職》富邦金控將承接義大犀牛 上限3億元
- 恭喜！胡德夫老當益壯 65歲爆喜事
- 《自由廣場》國民黨本土化 起手架式不錯
- 縣府掛保證 台東好物上架
- 女蕉農熱心輔導 20老農年收破百萬
- 自由共和國》鄭秀玲／台灣經濟的改革和再出發
- 泫雅口誤說中國 辣秀M字腿萌變皮卡丘
- 《歐巴馬出席杭州G20》機場吵到賓館 中美官員差點打架
- 法國華人再示威 抗議張朝林遭毆打斃命
- 貼圖糾紛不斷 鄉民揭「宅貓妙可」作者媽媽其實是...
- 壽山獼猴告別式 吱吱黨籲裝監視器緝凶
- 陪女友開庭被逮 追加戴綠帽
- 《中日對照讀新聞》63歳釣り人、クマを素手で撃退 63歲釣客空手擊退黑熊
- 會晤陳建仁 教宗：為台灣人民祈禱
- 群聯火速重編財報 有5年淨利減少
- 總ㄟ偷教撇步 方季惟開球沒挖地瓜
- 交部爭取中小學上道安課 今找教部溝通
- 〈旅遊的滋味〉羅亞爾河璀璨寶石──香波堡
- 申請國教免學費 學校竟用舊資料打回票
- 想看柯瑞 明晚去新莊體育館
- 〈戀愛絮語〉羊逃
- 張芸京10個月前還在求職 出「輯」謝知音
- 中、南部地區防大雨 未來一週全台天氣不穩
- 淡水福爾摩莎國際詩歌節 詩成通往世界之橋
- 〈職場觀察員〉別讓寶可夢，毀了你的升遷夢！
- 友善耕作拒農藥 吳晟復育芬芳土地
- 抓寶熱搞瘋住戶？天降紅磚砸爛車
- 日開發水陸兩用電動車
- 家扶學子挑戰環島 忍痛、不放棄…圓夢
- 賀眾堅持專注 永遠只做水的事
- 毛氈苔／紅蟹踟躕
- 奧地利總理轟 星巴克「繳稅比香腸攤少」
- 小檔案：香港立法會選制
- 果菜市場拆遷 70歲嬤失控欲撞牆
- 〈國際現場〉惠普開價百億美元 出售軟體事業
- 梅花湖三鐵 張家班稱霸半程賽
- 金管會將訂樂陞條款
- 大貨車撞護欄 休息床乘客拋飛亡
- 台灣打進冠軍戰 靠「秘密單位」
標題：蔡英文︰年金改革壓力 我會承擔
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email