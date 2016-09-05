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和歌山試辦台灣夜市 謝長廷賣水餃超人氣

2016-09-05

主辦「台日交流高峰會議」的和歌山市，昨試辦「和歌山夜市」，讓日本民眾體驗台灣的夜市文化。駐日代表謝長廷現身「台灣小吃168」的攤位賣水餃，引發騷動，眾人搶著合照。記者問「謝大廚」有沒有賺錢？謝笑答，都給老闆賺走了。水餃攤女老闆、來自彰化的台僑林壽美說，這種文化交流太棒了，盼能續辦。（圖文：駐日特派員張茂森）

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  • （圖文：駐日特派員張茂森）

    （圖文：駐日特派員張茂森）

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