日本友台議員 挺我進ICAO

2016-09-05

〔駐日特派員張茂森／和歌山市四日報導〕日本全國友台議員聯盟的重要聯繫平台「全國日台友好議員協議會」，四日在和歌山縣和歌山市舉行第二屆「台日交流高峰會」，會中發表「和歌山宣言」，強調全面推進日台各地方自治體的友好關係，並強調「大會強烈支持台灣加入ICAO」。

日本全國十三個都道府縣的十六個議連之議員和相關人士約四百人，和我國駐日代表謝長廷、亞協秘書長蔡明耀及台灣多個縣市的議員，共五百多人出席。