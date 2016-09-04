大法官、黨產會人選 律師質疑公器私用、近親繁殖

2016-09-04

萬國、司改會︰沒能耐操控

〔記者項程鎮／台北報導〕台大法律系教授陳志龍和民間社團昨召開記者會，批評幾次政黨輪替，政府和媒體已被特定人士操縱，導致台灣社會逐漸崩解、掏空，形成所謂「崩世代」；律師樊仁裕認為，大法官和不當黨產處理委員會的高層人選，不少出自萬國律師事務所和民間司改會，有公器私用嫌疑。

萬國律師事務所創所律師范光群回應表示，萬國等大型律師事務所創所數十年，各有歷史和規模，相對的，人才也很多，只要是人才，都各有發揮的空間，若受到肯定，就有機會被政府引用；這些人才一旦進入政府，就各自獨立、不屬大型律師事務所，事務所沒有能耐壟斷政府公職。

民間司改會執行長高榮志指出，司改會成立二十多年來，不少法律人都參與司改會活動，如大法官被提名人或政府高層有不當行為，就應好好監督。他也說，台灣社會已進步到現在這樣了，不能思維還停留威權時代，覺得每個人都可能被操控。

陳志龍昨在二二八公園人文咖啡館召開的「崩世代逃生術」記者會指出，現在選出來的總統和民代沒有發揮應有功能，特定人士或團體「近親繁殖」後，滲入金管會等機關，政府也成為犯罪集團一員，造成台灣被掏空。

律師樊仁裕認為，大法官、不當黨產處理委員會、兆豐銀洗錢案政院監督小組等機關單位，都離不開萬國律師事務所和民間司改會成員；且政府高層徵詢司法院正副院長人選時，一再接見民間司改會人員、台大教授顏厥安等人，顯有公器私用和製造新的「司法地下皇帝」不良示範。