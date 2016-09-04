國民黨今全代會 地方黨部主委直選可望通過
2016-09-04
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今將於陽明山中山樓召開大選慘敗後首度的「在野版」全代會，除將通過新版政策綱領、黨務革新發展案，頗受矚目的就是有六百多位黨代表連署提案修改黨章，要求黨員直選地方黨部主委。國民黨高層見直選案大勢難敵，已決定放手不擋，並準備在全代會後成立專案小組，研擬相關配套。
黨內高層指出，地方黨部主委直選案「沒有不處理的理由」，近期將邀集各直轄市、縣市黨部與相關人士開會，就相關配套制度展開規劃。目前確定，至少要制定地方黨部主委選舉辦法及修訂現行直轄市、縣（市）委員會組織規程。
地方黨部主委直選案被安排在處理「一般提案」的第五次大會，負責主持這場會議的國民黨副主席林政則低調表示，一切視現場討論情況，依議事規則處理。對於會以表決或逕行鼓掌通過等方式處理，他不願評論。
主要提案人中常委姚江臨說，黨代表對地方黨部主委直選的共識很大，大家要求一定要處理，「就算表決，我們也不怕不通過。」
提案主張修改黨章第二十六條，將現行地方黨部主委、副主委由中央黨部任命，評議委員由中央遴聘的規定，修正為地方黨部主委由黨員選舉產生，副主委則由主委報請黨中央核定，評議委員由地方黨部報請中央核定，並要求黨章通過修正後一年內實施。
歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫及前副總統吳敦義、前立法院長王金平等藍營巨頭，今天都將出席；其中，馬英九因參加泳渡日月潭活動，預定下午兩點才到場。
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