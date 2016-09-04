許世楷：新政府應速推台灣入聯
2016-09-04
〔記者彭琬馨／台北報導〕前駐日代表許世楷昨參加「舊金山和約六十五週年座談會」時提到，蔡英文總統不承認九二共識，與中國關係會很辛苦，但想維護台灣不被中國合併的核心價值，這是一定要做的事。他也建議蔡總統集中火力推動以台灣名義加入聯合國。
民視顧台灣顧問團昨主辦座談會，邀請多位學者，針對台灣主權問題討論。會中許世楷提到，一九四九年中華民國政府撤退來台，只是「佔領」台灣，沒有實質繼承台灣主權；他並引用一九五一年簽訂的《舊金山和約》做為法理基礎，認為台灣主權在日本放棄後，並不自然屬於委託代管的中華民國，「台灣應該要從中華民國脫離出來」，新政府應儘快推動以「台灣」名義加入聯合國。
政大台灣史研究所教授薛化元認為，目前國際上討論台灣主權問題，逐漸將焦點從《開羅宣言》與《波茨坦宣言》轉移到《舊金山和約》，原因就是前兩者「不具有國際法性質，也達不到主權轉移的目的」。中研院法律研究所研究員廖福特則說，國際法的重要概念，就是由人民決定領土命運，台灣應該儘快進行修憲或制憲工程。
許世楷認為，蔡英文所謂「維持現狀」就是台灣跟中國是分開的兩個國家，總統應進一步將兩者區隔，集中火力推動以台灣名義加入聯合國。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 迦納兒童文學專家 分享西非故事
- 全台天氣不穩 13縣市發布豪雨、大雨特報
- 〈徵文大拼盤〉認真做家事的男人 最帥
- 〈徵文啟事〉開學後的抓寶
- 頸椎椎間盤壓迫神經 長期病痛身心煎熬
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 長榮貨機爆胎 桃機封閉跑道6小時
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 自由廣場》南來北往 城鄉差距
- 菲南恐怖組織阿布薩雅夫 涉多起爆炸案
- 客語童詩賽》國小姊妹花 雙雙獲獎
- 自由廣場》團體家屋 安養院
- 40歲舒淇簡單嫁馮德倫 毫無反顧 糾纏一輩子
- 83歲不老勇士 鬥牛超靈活
- 黃金剩女林志玲加油！網友湊對言承旭
- 小鋼砲王泓逸 三壘隱形高牆
- 余秉諺床戰2女 尬王瞳卡有FU
- 騎老鐵馬叫賣饅頭 眷村味再現
- 日月潭泳賽 男女冠軍均蟬聯
- 夜市德州撲克賭場 女荷官嬌滴D
- 偷拍性愛PO網 自己有碼女友無碼
- 護理之家11人上吐下瀉 疑食皿器具汙染
- 自由廣場》絕不可妥協
- 自由廣場》新政府小心被整碗捧去
- 3國樹天使聚首 種下台灣牛樟
- 台塑化汽柴油 本週降5角
- 中國搜刮戰略油田 西方國家警戒
- 小繆思 有害動物
- 跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛
- 自由廣場》台灣不能台只能彎 奇怪耶
- 林雲家扶頒獎助學金 逾500學子受惠
- 假扶梯摸大腿 兩度偷襲判1年2月
- 攔查幼童交通車 揪出3輛違規
- 《美網》台將雙打出局 大小詹拚混雙
- 兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議
- 碧砂淨港奇景 珊瑚長在酒瓶上
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CIVIL PENSIONS: Private-school teachers protest pensions
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：許世楷：新政府應速推台灣入聯
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分