許世楷：新政府應速推台灣入聯

2016-09-04

〔記者彭琬馨／台北報導〕前駐日代表許世楷昨參加「舊金山和約六十五週年座談會」時提到，蔡英文總統不承認九二共識，與中國關係會很辛苦，但想維護台灣不被中國合併的核心價值，這是一定要做的事。他也建議蔡總統集中火力推動以台灣名義加入聯合國。

民視顧台灣顧問團昨主辦座談會，邀請多位學者，針對台灣主權問題討論。會中許世楷提到，一九四九年中華民國政府撤退來台，只是「佔領」台灣，沒有實質繼承台灣主權；他並引用一九五一年簽訂的《舊金山和約》做為法理基礎，認為台灣主權在日本放棄後，並不自然屬於委託代管的中華民國，「台灣應該要從中華民國脫離出來」，新政府應儘快推動以「台灣」名義加入聯合國。

政大台灣史研究所教授薛化元認為，目前國際上討論台灣主權問題，逐漸將焦點從《開羅宣言》與《波茨坦宣言》轉移到《舊金山和約》，原因就是前兩者「不具有國際法性質，也達不到主權轉移的目的」。中研院法律研究所研究員廖福特則說，國際法的重要概念，就是由人民決定領土命運，台灣應該儘快進行修憲或制憲工程。

許世楷認為，蔡英文所謂「維持現狀」就是台灣跟中國是分開的兩個國家，總統應進一步將兩者區隔，集中火力推動以台灣名義加入聯合國。