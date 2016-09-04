蔡英文訪台中 肯定「青年加農」計畫

2016-09-04

〔記者李忠憲／台中報導〕總統蔡英文昨在台中市長林佳龍等人陪同下，到酒莊及蔬果運銷合作社參訪，並了解台中市的農業政策。蔡英文肯定林佳龍的農業團隊及「青年加農」等農業計畫。

蔡英文昨上午先到東勢區石圍牆酒莊參觀製酒過程，並聽取台中市農業局及青農意見分享，並與大家共享午餐。接著她前往后里區金三角蔬果運銷合作社，了解高質量蔬果生產包裝及運銷流程。

蔡英文表示，新政府跟舊政府在農業政策上最大的不同，就是非常依賴地方政府的執政。她認為，與其讓農委會在台北市想台灣農業要怎麼做，不如讓地方首長直接接觸在地需求，一起為區域農業發想。

她表示，過去的農業太講究全國一體，造成中央政策與地方有落差，台中市推行「青年加農、賢拜傳承」，確實是一個很好的觀點；年輕人需要經驗傳承、土地、資金，有賢拜願意帶年輕人，就如同武俠小說中，師父將十年的功力放在他們身上。未來，中部經驗會在農委會政策裡扮演非常重要的角色。

蔡英文說，政府將會持續到各縣市看，每個地方都有因地制宜的計畫，讓好的計畫可以分享、可以被複製，在最短時間內讓青年加入、經驗可傳承，讓農業可以產生不一樣世代的新樣貌。