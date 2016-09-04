| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

蔡英文訪台中 肯定「青年加農」計畫

2016-09-04

〔記者李忠憲／台中報導〕總統蔡英文昨在台中市長林佳龍等人陪同下，到酒莊及蔬果運銷合作社參訪，並了解台中市的農業政策。蔡英文肯定林佳龍的農業團隊及「青年加農」等農業計畫。

蔡英文昨上午先到東勢區石圍牆酒莊參觀製酒過程，並聽取台中市農業局及青農意見分享，並與大家共享午餐。接著她前往后里區金三角蔬果運銷合作社，了解高質量蔬果生產包裝及運銷流程。

蔡英文表示，新政府跟舊政府在農業政策上最大的不同，就是非常依賴地方政府的執政。她認為，與其讓農委會在台北市想台灣農業要怎麼做，不如讓地方首長直接接觸在地需求，一起為區域農業發想。

她表示，過去的農業太講究全國一體，造成中央政策與地方有落差，台中市推行「青年加農、賢拜傳承」，確實是一個很好的觀點；年輕人需要經驗傳承、土地、資金，有賢拜願意帶年輕人，就如同武俠小說中，師父將十年的功力放在他們身上。未來，中部經驗會在農委會政策裡扮演非常重要的角色。

蔡英文說，政府將會持續到各縣市看，每個地方都有因地制宜的計畫，讓好的計畫可以分享、可以被複製，在最短時間內讓青年加入、經驗可傳承，讓農業可以產生不一樣世代的新樣貌。

廣告
  • 蔡英文總統昨到東勢鎮石圍牆酒莊參訪，並在酒莊主人介紹下，了解米酒發酵的過程。（記者廖耀東攝）

    蔡英文總統昨到東勢鎮石圍牆酒莊參訪，並在酒莊主人介紹下，了解米酒發酵的過程。（記者廖耀東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中 蔡英文 青年加農
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：蔡英文訪台中 肯定「青年加農」計畫


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.