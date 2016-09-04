《新聞透視》國家元首維安 應與時俱進
記者羅添斌／特稿
國安局明年將耗資兩千五百萬元，採購一輛高等級防彈係數安全警備車，做為蔡英文總統最新座車，象徵國安單位對維護國家元首安全工作的高度重視。國安單位如此高規格的維安動作，背後意義是否代表著台灣潛藏中國特工攻擊、甚至是國際恐攻事件的危險程度已有升高趨勢，值得各界深思。
國家元首的安全維護與危難撤離行動，俗稱「萬鈞計畫」，就是在一旦總統發生人身安全的危難事件時，國安單位要以各式裝備，在最短的時間內護送總統到安全的避難場所，並有效行使統帥權。正因如此，總統日常行動必須配備高安全等級的車輛，在適當地點部署醫療點，危難時要如何以裝甲車輛甚至是防護力強的直升機，機動護送總統到安全指揮所，就是「萬鈞計畫」的重點。
中國解放軍去年在內蒙朱日和基地進行演習，就是以我總統府及博愛特區為標的，由特工及特戰人員進行「斬首戰」，意圖攻入總統府，劫持甚至殺害國家元首，來威嚇台灣人民屈服。這種極度挑釁的演練，更凸顯國家元首的安全維護工作，規劃必須更加嚴密，資源必須更加充沛。
威脅及危安行動的模式不斷在變，安維計畫也應與時俱進，絕不能一成不變，否則容易掉入對方設計的陷阱裡。國安會及國防部每年都會模擬總統、政府軍政首長在危難時刻，快速搭裝甲車輛到大直要塞避難的相關演練；然而，這種固定避難地點的演練，無論是撤離過程、避難地點，其實也是敵方襲擊的重點，國安單位是否思考建立備援機制，在大直衡山指揮所之外的隱密地點，建立同樣具有安全性的指揮所，不讓敵方輕易就鎖定目標。
高等級防彈係數的總統座車，只是維護國家元首安全計畫中的一環，中國潛台特工人數究竟有多少？是否已成為有行動能力的組織？這些都是涉及危害國家安全的變數，國安單位有必要採取措施，讓這些危安變數降到最低，才能預防性解除國安危機。
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