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〈一週大事〉 （8月28日至9月3日）

2016-09-04

國內：

●因議長賄選案停職中的台南市議會議長李全教，三十日經台南高分院二審判決議員當選無效定讞，喪失議員資格，台南市議會將進行議長補選。

●兆豐金董事長徐光曦因兆豐銀紐約分行涉洗錢案，三十一日宣布辭職。行政院一日指派前第一金董事長張兆順接任，並於二日建議財政部對失職董事追償。

●蔡英文總統一日提名許宗力、蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布許志雄、張瓊文、詹森林、黃瑞明、黃昭元等五名大法官被提名人。

國外：

●伊斯蘭國接連於二十八、二十九日在伊拉克埃因塔默爾、葉門亞丁發動自殺炸彈攻擊，造成近百人死亡。其發言人阿德納尼則於三十日在敘利亞喪生。

●巴西參議院三十一日表決通過對總統羅塞夫的彈劾案，為巴西自一九九二年以來首位遭彈劾下台的總統。

●菲律賓總統杜特蒂的故鄉達沃市二日深夜發生爆炸案，造成至少十四死七十傷，穆斯林叛軍阿布薩雅夫宣稱犯案。

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