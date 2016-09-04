〈星期專論〉小英執政「低於平盤開出」

2016-09-04

◎盧世祥

蔡英文就任總統進入第四個月，她主控的黨政大局並未出現「百日維新」。整體來說，前任所留下的爛攤子尚待清理，狀況與爭議不少，改革列車緩緩開出，閣揆滿意度卻已出現「死亡交叉」。這樣的局面，相較於勝選時的人氣與期待，借用股票市場話語，是「低於平盤開出」。

坐上總統大位的人，要有基本體認：這個職位不是一個人所能獨善，即使「天縱英明」，以國政經緯萬端，也需知人善任，籌組最優秀的團隊，全力以赴。蔡英文是否有此認知，外人不得而知，宜從實際作為加以檢驗。

國安團隊僅剩文青治國

總統身邊的智囊最重要，國家安全會議成員尤為核心。台灣自總統普選以來，李登輝是公認最傑出的總統，不僅本人雄才大略，掌握新知及潮流，其國安幕僚亦多足智多謀之士；既有「老中青」三結合的完善組成，還針對與中國周旋的需要，延攬老牌共產黨員入列。

相形之下，蔡英文的國安團隊，至今籌組不全，令人不解。以成員來說，先是「愛將、文膽、策士」入列，統稱「文青治國」，較諸前此「童子軍」、「馬金鏡中人」，未必高明。八月初雖經改組，仍未見補齊國安會不可或缺的要素：如當年殷宗文、丁渝洲的軍事戰略將才。

資政國策顧問付之闕如

總統身邊的資政、國策顧問也付之闕如。這兩項職務，其儀式屬性是否大於實質功能，端視總統能否誠意請教、有效諮詢。資政、國策顧問懸缺，外界解讀的版本之一，是總統氣度不夠恢弘，面對大老直諫極不自在。是耶？非耶？但「不聽老人言，吃虧在眼前」，而總統府無資政及國策顧問，更創下令人費解的紀錄。

找「體力已走下坡」的林全組閣，也沒有加分。學者、技術官僚出身、群眾魅力不足、「歷史認知薄弱」、對本土價值信念不深的他，與蔡英文個性、屬性相近，互補作用不大，對應公眾所深切期待的突破現狀，顯非上乘之選。正因如此，蔡林組合未能提出足以振奮人心、共赴改革的有力號召；「維持現狀」、「解決問題」都失之沉悶。再者，這一如「文青治國」，把助選班底當執政人才用，「打天下的未必能治天下」是政治常識，不信邪逆向而行，代價乃現。

國營事業董總該換不換

蔡林組合的問題，同樣顯現於閣員等用人。閣揆對「老藍男」極力辯解，但說服力不足，禁不起檢驗，也讓支持者跳腳。尤有甚者，從國安會到國營事業，遷延數月，「該用不用、該換不換」，不僅招致罵聲連連，也不利實際施政與改革。

用人出此局面，固為蔡林個性使然，也因陷入政治人物常見的「勝選迷思」：把高票當選所反映的選民期盼，誤為自己天縱英明。蔡英文大選大勝三百萬票，主因中國國民黨執政太爛，也反映人民對改變現狀的渴望。上任以後，容或有「蜜月期」，民意檢驗標準已改為實際施政績效，四個月交接期卻使當事人沉迷「勝選迷思」，以致從用人到施政，在極度良好的自我感覺中，辜負了選民期望。

柯文哲已陷入勝選迷思

陷入「勝選迷思」的美麗錯誤，台北市長柯文哲尤其嚴重。政治素人把大贏對手廿四萬多票，當做選民簽發空白支票，勝選夸夸其談，加上認定全台北自己最聰明，也未體認台北市政同樣非市長一人所能幹好，身邊欠缺像樣的智囊團隊輔佐，以致施政離離落落，人氣難以挽回。

主政者要政通人和，不外用對人、做對事。三個多月來，蔡英文用人既出狀況，事情也未完全做對；其間開闢太多戰場，軟硬拿捏失當，不僅問題未解，自找麻煩，且留後患。其中，處理華航罷工、週休二日、國道收費員等爭議，溝通不足、立場失衡、慷他人之慨，最受詬病。

然而，執政表現也有不少可肯定之處。最基本的，國家走向大致正確，面對藍、紅以「九二共識」內外聯手進逼，戰線沒有失守，雖處理世衛大會及入聯不無爭議。同時，廢除了「微調課綱」，年金、黨產、新南向等改革新政列車正緩步開動，民生經濟也初現否極泰來之勢。在政策制定執行方面，傾聽、溝通及決策的周延確可加強，但「髮夾彎」之譏至少顯示執政團隊並非一意孤行。正因如此，蔡英文人氣仍維持過半。

「好的開始，是成功的一半」，執政百日沒有「好的開始」，也未必不能成功，端看如何檢討調整改進：堅定目標、強化智囊、充實團隊、察納諫言，至為必要。必須強調，蔡英文黨政大權在握，完全執政，掌民進黨歷來最大權柄，也有絕佳歷史機遇，成事看其造化。誠然，由於年金、黨產、轉型正義等都屬長年未解沉痾，既得利益強力抗拒反撲，改革清理不易，但考驗之所在，也是良機之所在。

可效法鐵娘子改革經濟

總統職責是關照國家社會整體利益，不討好個別利益，也不受特殊利益或民粹挾持。身為第一位女性國家元首，見賢思齊，可向她所心儀的柴契爾夫人學習，看「鐵娘子」如何以靈活勞動市場、抑制過於強勢的工會、國營事業民營化等改革經濟，並領導打贏福克蘭戰爭。她也可效法德國總理梅克爾，堅持信念，大膽決策，不畏批評，無懼反彈。她們堅定的領導魄力，最能彌補蔡英文決策行事風格的弱點。

還是借用股市話語。低於平盤開出之後，只要力求打好基本面，加上技術面適度配合，後市回穩，逐步走紅向上揚升，至少四年期間，行情在熱絡中創下高點，仍可期待。

（作者是資深新聞工作者）