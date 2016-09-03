奧運金牌許淑淨拜會 王金平讚：台灣之光

2016-09-03

在里約奧運拿下舉重金牌的台灣選手許淑淨，昨日上午和教練蔡溫義等人到立法院拜會前院長王金平。王特地掛上剛出爐的金牌，強調這是「無價之寶」，稱讚許淑淨是「台灣之光」。

許淑淨則帶來紀念郵票，感謝王金平長期以來對她的加油打氣。

（圖：記者王藝菘，文：記者彭琬馨）