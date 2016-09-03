戰車翻覆殉職 吳得瑋入祀忠烈祠

2016-09-03

〔記者蔡文居／台南報導〕「台南市各界一○五年公祭革命先烈暨陣亡將士秋祭典禮」昨天在南區忠烈祠舉行，並為漢光演習期間不幸殉職的五六四旅戰車車長吳得瑋上尉入祀儀式，由市長賴清德主祭，表彰其盡忠職守為國捐軀的忠烈行為。

民政局表示，吳上尉盡忠職守壯烈犧牲的事蹟符合「忠烈祠祀辦法」的規定，經內政部核准入祀忠烈祠，南市府遵照其家屬意願入祀南區忠烈祠。

吳得瑋上尉在今年八月十六日參與國軍漢光演習，執行聯勇操演暨地空聯合作戰演練任務，擔任CM-11戰車車長，攻擊階段完成後，戰車在行經網紗橋時，天候不佳，車輛翻落橋下，經送醫不治因公殉職，得年廿五歲。