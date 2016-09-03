府收可疑包裹 警：陳情物品非爆裂物
2016-09-03
〔記者劉慶侯、蘇芳禾／台北報導〕總統府昨上午發現一件疑似爆裂物的郵件包裹，隨即通報中正一分局偵查隊，並由北市刑事警察局偵五隊防爆小組將不明包裹攜回進行拆解檢測，發現只是一般陳情物品，由於物品未涉公共危害，檢警釐清後已交由總統府處理。
總統府昨天上午十時收到兩個陳情包裹，包裹登載內含錄音機等物，但經Ｘ光機掃描發現內有電池、電線、電路板等金屬物品反應，總統府侍衛室基於安全考量，立即依相關維安處理程序通報警方處理。
中正一分局鑑識人員先前往檢視，並轉報市警局鑑識中心及刑事警察局偵五隊防爆小組派員支援，由防爆小組帶回拆解檢測。
警方經拆解，發現包裹內有錄音機一台、錄音帶三捲、電池四顆、陳情書兩份、刑事告訴狀一份等物品，均非爆裂物，亦無殺傷力，屬一般陳情物品。
檢警調查，包裹是謝姓女子寄出，內容是她控告某醫師的醫療糾紛，但檢方未傳她出庭，即全案不起訴結案，謝女覺得十分不公，寄出相關證據，希望總統幫她討公道。
警方表示，由於信件內容和物件均未涉及恐嚇、公共安全等問題，包裹將轉交總統府侍衛室依「總統府處理人民陳情作業要點」相關程序辦理。
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