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涉密風險可控制 總統府核可吳敦義赴美

2016-09-03

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕前副總統吳敦義申請赴美，總統府發言人黃重諺昨表示，由於政治敏感性和涉及機密風險都在可控制範圍內，且吳敦義參訪地點沒有維安預警情資，已核可吳敦義申請案，並通知吳敦義辦公室。

吳敦義辦公室表示，吳敦義感到高興，除了廿四日應邀在全美台灣同鄉聯誼會年會專題演講外，吳敦義還有其他行程規劃，包括前往波士頓、洛杉磯、休士頓等城市，與老朋友見面。

吳敦義預計在九月廿日訪問美國，於十月六日返台，期間將出席全美台灣同鄉聯誼會年會，這也是他卸任副總統後首度出訪。

總統府發言人黃重諺表示，總統府依照「國家機密保護法」及「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」組成「吳前副總統申請出國專案小組」審查，經過八月廿二日和八月廿九日專案小組會議，於九月二日下午正式核可通過，並隨後通知吳敦義辦公室這項審查核可。

黃重諺表示，吳敦義這次赴美參訪是和僑界會面，和前總統馬英九申請赴香港相比，性質不同，政治敏感性和涉及機密風險，都在可控制範圍內。

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