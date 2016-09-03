聖騎士固邦誼 陳建仁啟程出訪教廷
2016-09-03
〔記者鍾麗華、朱沛雄／綜合報導〕副總統陳建仁昨天深夜啟程展開「聖和專案」，出訪我歐洲唯一友邦梵蒂岡，將參加四日舉行的德蕾莎修女封聖典禮，預計八日返國，全程共計六天。陳建仁此行也肩負鞏固台梵邦誼的重要任務，據了解，中國並未派代表出席封聖儀式。
陳建仁行前表示，此行將為兩岸和平與安寧祈禱，願戰爭與恐怖攻擊都能消弭，天然災害能夠減少，海峽兩岸能夠永續和平，兩岸的天主教教友都能得到教宗的眷顧，「同歸一牧、同屬一棧」，也會對台灣的經濟繁榮、國泰民安、風調雨順、家庭和樂而祈禱。
德蕾莎修女封聖典禮在梵蒂岡的聖伯多祿大殿廣場舉行，而教宗方濟各在典禮前將與各國特使團長握手寒暄，陳建仁也將向教宗致意。下週一陳將出席由梵蒂岡國務院長帕洛林樞機主教主持的感恩彌撒，帕洛林日前才公開表示，期待梵中關係有新發展與新氣象，兩人是否有所互動，受到外界矚目。
陳建仁此行也將會晤教廷高階神職人員、宴請我駐梵神職人員及旅義僑領；並將視察我駐教廷大使館及駐義大利代表處，參訪聖方濟各誕生地之亞西西。台北愛樂室內合唱團受邀在封聖典禮演出，陳建仁將任榮譽團長。
陳建仁是天主教徒，曾被教廷冊封為「耶路撒冷聖墓騎士團騎士」及「宗座聖大額我略爵士」，隨行出訪的外交部政務次長吳志中，也曾受法國總統任命為「法國國家功勳騎士」，外界形容此次為「雙騎士」出訪。
由於今年正副元首出訪經費拮据，此次訪團也相當「迷你」，除陳副總統伉儷、吳志中外，加上國安會副秘書長曾厚仁、維安人員與攝影官，總共僅十人。
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