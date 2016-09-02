黃志芳傳駐星 府：確定就公佈

2016-09-02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕原定接任駐新加坡代表的資深媒體人江春男，日前因酒駕風波辭去代表一職。據了解，高層已內定曾任外長、目前擔任總統府新南向政策辦公室主任的黃志芳出任駐星代表，除強化台星關係外，並希望能將新加坡做為推動新南向的重要據點。

對此，總統府發言人黃重諺表示，相關人事目前都在規劃中，一旦有確定，就會對外公佈。

據了解，在江春男酒駕事件後，蔡英文總統隨即徵詢黃志芳意願，之後由外交部通知星國政府新人事案。不過，黃志芳剛接任新南向政策辦公室主任不久，且為了設置該辦公室，總統府也承受不少砲火，國民黨立委更指其為「黑機關」，政策目標不明確等。

黃志芳曾任陳水扁政府時期的外交部長，並自二○一五年擔任民進黨國際部主任。民進黨政府上台後，一度傳出黃志芳將派駐印尼。