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辜寬敏想當年：田弘茂開車載我搞台獨

2016-09-02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統府宣布由前外交部長田弘茂接任海基會董事長。新台灣國策智庫創辦人辜寬敏昨對此人事表示「非常贊成」，辜寬敏並透露，當年他在日本推動台灣青年獨立運動，前往美國遊說時，就是田弘茂開車來接他，而且載他到美國各地遊說。

新台灣國策智庫昨天召開記者會，宣佈將智庫捐贈給凱達格蘭基金會。媒體詢問如何看待總統府找田弘茂接任海基會董事長時，辜寬敏表示，他的哥哥辜振甫長期擔任海基會負責人，他認為田弘茂可以在這個職務上充分發揮。

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  • 總統府宣布由前外交部長田弘茂接任海基會董事長。新台灣國策智庫創辦人辜寬敏昨對此人事表示「非常贊成」。（記者朱沛雄攝）

    總統府宣布由前外交部長田弘茂接任海基會董事長。新台灣國策智庫創辦人辜寬敏昨對此人事表示「非常贊成」。（記者朱沛雄攝）

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