海基會董事長》王金平明確拒絕後 府鎖定田弘茂

2016-09-02

〔記者楊淳卉／台北報導〕前外交部長田弘茂將接任海基會董事長，據知情人士指出，在原先高層鎖定的前立法院長王金平明確拒絕後，才敲定田弘茂出線。

據悉，府方評估，田在兩岸沒有生意往來與利益糾葛，在兩岸學術研究很有份量，又有管道與中國層峰聯繫，能傳遞權威訊息，且田出身綠營，能獲深綠接受，才會出線。田的友人也指出，田弘茂在民進黨政府上任後，多次表達對兩岸關係的憂慮，也希望能做點事，因此雖然半退休，還是有著理想。

宋楚瑜「始終未在府方口袋名單」

據透露，外傳的熱門人選親民黨主席宋楚瑜，始終未在府方的口袋名單內。王金平拒絕後，還有人建議由全國工業總會理事長許勝雄接任，但府方認為，許勝雄在兩岸有生意往來，可能造成觀感不佳而未考慮。

據指出，田弘茂任外交部長時，蔡英文是陸委會主委，兩人曾在國安團隊共事；田任外長時，現任外交部長李大維任次長、陸委會主委張小月則是外交部發言人，有一定默契；且田始終是小英基金會兩岸議題的重要諮詢對象。

據了解，田弘茂與前副總統蕭萬長、王金平等藍營與兩岸關係良好的本土派人士，也頗有交情，甚至近年致力的國策研究院文教基金會也培養許多兩岸重要學者。