田弘茂掌海基會》張志軍：兩會復談關鍵是政治基礎 不是人

2016-09-02

〔記者林良昇／綜合報導〕總統府宣布由前外交部長田弘茂接掌海基會，中國國台辦主任張志軍昨表示，兩岸兩會要恢復商談機制，需確認九二共識的政治基礎，關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

張小月：兩岸應求同存異

陸委會主委張小月對此表示，我方兩岸政策非常明確，根據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及相關法律來推動兩岸工作。

張小月強調，政府政策是維持兩岸和平穩定發展的現狀，因為雙方立場和看法不一樣，更應該坐下來談，在「求同存異」上，「把不同的地方縮小，相同的地方求取最大化」，兩岸關係才有辦法繼續往前走。

張志軍昨參加第廿二屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」，會後接受媒體訪問時說，建議去看看二○○八年五月廿六日海基會向海協會發來的函件，及三天後海協會的覆函；張志軍特別指出，內容都有明確提到是在「九二共識」的基礎上重新恢復商談。

張志軍強調，所以「問題的關鍵是政治基礎、是授權商談的政治基礎，而不是人」。

張志軍還表示，海協會與海基會若要恢復商談的機制化，必須要確認「九二共識」這樣一個共同政治基礎，並由「當局授權」。