司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
2016-09-02
藍批許宗力人事有損司法獨立
〔記者楊淳卉、溫于德／台北報導〕總統蔡英文提名台大法律系教授許宗力為大法官並為司法院院長，最高法院法官蔡烱燉為大法官並為司法院副院長。立法院民進黨團幹事長吳秉叡昨表示，他對「許蔡配」沒有特別意見，立法院會按照既有程序去審查人事提名。國民黨立委則批評許宗力二度被提名，有損司法的獨立性。
國民黨團副書記長李彥秀對這項提名十分不滿，她表示，蔡總統第二次的提名，應該更審慎思考，是否要讓外界有疑慮的許宗力再任，「難道法界不用世代交替？沒有其他人才？」司法有其專業性與獨立性，蔡總統不應踩著最低標準進行正副院長提名。
時力要求先完成記名投票修法
時代力量立委黃國昌指出，許宗力是國內知名公法學者，上次提名大法官時，任內也做出非常多重要的解釋，他對許在法學上的貢獻相當佩服。但他重申，希望下會期先完成「立法院職權行使法」關於國會人事同意權的改革，改採記名投票，再進入實質審查程序。
民進黨團總召柯建銘說，府方對大法官就任時間有壓力，希望十月三十一日前要完成，若要修法，也要等下會期總質詢後才能進行。此外，未來還有總預算案及上會期未處理完的國營事業預算案要處理，這麼多事情卡在一起，除非朝野在修法內容及時間安排上有共識，否則要在剩下的一個半月內處理完畢，具有高度挑戰性。
司改會：將對七人提評鑑報告
民間司改會執行長高榮志則表示，將對七位人選推出個別評鑑報告，目前著手進行中。司改會也希望總統府公布審查過程，說明被提名人獲選原因，被提名人相關資料應放置於總統府官網，供社會大眾檢視，國會應建立嚴格的審查基準，並儘速修法等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點
- 田弘茂掌海基會 陸委會：對中國釋出善意
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 海基會董事長》王金平明確拒絕後 府鎖定田弘茂
- 田弘茂掌海基會》張志軍：兩會復談關鍵是政治基礎 不是人
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 無鉛交趾陶 兄弟檔製茶具、碗盤
- 微散文 正常了
- 打敗中國強隊 來義男足奪雙冠
- 80噸污泥 亂倒河川地被活逮
- 陽醫蘭陽院區 開業執照拿到了
- 冰箱不能換 縱火判5年半
- 好兄弟收假 老大公廟關龕門
- 利空消息衝擊 世界油價重挫
- 香港選舉倒數 親中港媒轟梁振英助長港獨
- 兄弟4響砲 衝破480轟中職紀錄
- 中醫治更年期 讓身體適應荷爾蒙變化
- 下水道路修費卡在縣府 竹南人怨路不平
- 袁詠琳壞透了 奪愛耍陰招
- 《姊級巨星 不老保養》珍妮佛安妮斯頓‧平價保養
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 《去年12月遞補就任》高市議員蘇炎城 被判當選無效
- 定期商業班機 美古通航
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 假嫩妹調情1月 老警釣出通緝犯
- 謝金晶貼心陪爸 謝金燕沒回應
- 台積電、瑞薩 合攻自駕車MCU
- 週日韭菜花節登場 大溪橋重開放
- 食品廣告太神 挺立、國安挨罰
- 《健康充電站》預防醫學講座
- 影響上萬戶 高市6區今停水半天
- 花樣年華癌逝 她捐錢捐大體
- 一哩低碳一里幸福 e-moving無汙服務
- 影視音學校開學 柯P勉勇敢追夢
- 新豐魚群暴斃惡臭 水利會允處理
- 忍廢氣50年 「公兒用地」又來停車場
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 超殺女 驚爆和貝克漢帥兒分手
- 冰河融解可劈開板塊 改寫地科史
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 教練被禁賽 平鎮高中恐缺席黑豹旗
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
- 微小說 數學題
- 台灣不能破產 教師聯盟挺年金改革
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分