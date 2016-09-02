司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查

2016-09-02

藍批許宗力人事有損司法獨立

〔記者楊淳卉、溫于德／台北報導〕總統蔡英文提名台大法律系教授許宗力為大法官並為司法院院長，最高法院法官蔡烱燉為大法官並為司法院副院長。立法院民進黨團幹事長吳秉叡昨表示，他對「許蔡配」沒有特別意見，立法院會按照既有程序去審查人事提名。國民黨立委則批評許宗力二度被提名，有損司法的獨立性。

國民黨團副書記長李彥秀對這項提名十分不滿，她表示，蔡總統第二次的提名，應該更審慎思考，是否要讓外界有疑慮的許宗力再任，「難道法界不用世代交替？沒有其他人才？」司法有其專業性與獨立性，蔡總統不應踩著最低標準進行正副院長提名。

時力要求先完成記名投票修法

時代力量立委黃國昌指出，許宗力是國內知名公法學者，上次提名大法官時，任內也做出非常多重要的解釋，他對許在法學上的貢獻相當佩服。但他重申，希望下會期先完成「立法院職權行使法」關於國會人事同意權的改革，改採記名投票，再進入實質審查程序。

民進黨團總召柯建銘說，府方對大法官就任時間有壓力，希望十月三十一日前要完成，若要修法，也要等下會期總質詢後才能進行。此外，未來還有總預算案及上會期未處理完的國營事業預算案要處理，這麼多事情卡在一起，除非朝野在修法內容及時間安排上有共識，否則要在剩下的一個半月內處理完畢，具有高度挑戰性。

司改會：將對七人提評鑑報告

民間司改會執行長高榮志則表示，將對七位人選推出個別評鑑報告，目前著手進行中。司改會也希望總統府公布審查過程，說明被提名人獲選原因，被提名人相關資料應放置於總統府官網，供社會大眾檢視，國會應建立嚴格的審查基準，並儘速修法等。