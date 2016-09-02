司院人事提名咨文送立院 許宗力提司改4觀點

2016-09-02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕副總統陳建仁昨天召開記者會，宣布總統蔡英文提名前大法官許宗力和最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長，並宣布五名大法官被提名人，包括嘉義大學教授許志雄、司法院副秘書長張瓊文、台大法律學院院長詹森林、國際通商法律事務所所長黃瑞明、台大法律學院教授黃昭元。總統府昨並將咨文送至立法院，提請立院同意。

陳建仁：學術與實務的堅強組合

總統府昨送交兩份總統咨文至立法院，分別為總統撤回前提名（謝文定、林錦芳為正、副院長咨文），以及提名許宗力等七人為司法院大法官，並以許宗力、蔡烱燉為正、副院長。

陳建仁表示，許宗力是台大科際整合法律學研究所教授，曾任大法官；蔡烱燉為最高法院法官，曾任中華民國法官協會理事長，兩人搭檔是學術與實務的堅強組合。

許宗力指參審制「似乎較可行」

許宗力昨提出讓人民參與審判、讓人民對裁判違憲可聲請大法官解釋、終審法院設大法庭、重建統一法律見解的機制等四項司法改革看法。

許宗力指出，根據司法院統計，平均每個月會有一件裁判個案遭受輿論批判，累積下來，法院在民眾心目中的評價低落。尤其是涉及政治敏感案件，敗訴一方總是指摘政治黑手從中操控，這些指責對於絕大多數秉持良心、兢兢業業的法官是不公平的。

至於如何使判決不與社會價值過於脫節，許宗力說，人民參與審判是一個選項，陪審制可能與我國所屬歐陸法系法律距離較遠，較可行的似乎是參審制。

許宗力也認為，影響司法公信力的因素很多，關鍵之一是法官法律見解不一致，民眾無所適從，出現官司勝負，有時繫於碰上哪位法官的運氣，有必要重建統一法律見解的機制。

蔡烱燉盼政府投資司法人力物力

蔡烱燉則希望未來政府可以對司法的人力物力做適當投資，他說，巧婦難為無米之炊，沒有適當人力物力，案件源源不斷地湧進法院，卻希望法院每個案子都能「迅速而公正」，實在是緣木求魚。他也希望蔡總統主持的司法改革國是會議，可以擬定讓法院裁判真正達到「迅速而公正」的藥方。

至於五位大法官被提名人，陳建仁指出，大法官提名審薦小組廣徵民意，收到各界推薦、自薦的五十位優秀人士，經過兩個月審薦，提出十三位候選人送交總統參考，總統最後圈選出這五位提名人選。