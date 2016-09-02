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立院新會期報到 黃偉哲搶第一

2016-09-02

九連霸達陣

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院昨辦理立委新會期報到，本屆第二會期訂九月十三日開議，民進黨立委黃偉哲清晨六點十五分便至立院排隊等待，奪下報到第一名，成功完成九連霸紀錄。

黃偉哲自立法院第八屆第二會期至今，九個會期都是第一名報到。黃偉哲完成報到後表示，這只是精神象徵，重要的是問政第一。昨天第二、三名報到的分別是民進黨立委陳歐珀、國民黨立委曾銘宗。

陳歐珀說，新會期將聯合離島、花東立委組成立院次團，推動離島和宜花東發展，希望讓東部和離島民眾，能感受到國民是平等的，不再覺得是次等公民。」

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  • 民進黨立委黃偉哲(右)今報到搶下第一，民進黨立委陳歐珀(中)第二，國民黨立委曾銘宗(左)排第三。 （記者陳鈺馥攝）

    民進黨立委黃偉哲(右)今報到搶下第一，民進黨立委陳歐珀(中)第二，國民黨立委曾銘宗(左)排第三。 （記者陳鈺馥攝）

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